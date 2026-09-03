Кому з родин військових не виплатять 15 млн грн: Верховний Суд вказав на важливі нюанси

Виплати військовим / © ТСН.ua

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Смерть військового від серцевої недостатності під час служби не гарантує родині 15 млн грн, попри висновок військово-лікарської комісії.

Такий висновок зробив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у постанові від 22 червня 2026 року у справі №380/1253/24, передає Судово-Юридична газета.

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Військовий помер від серцевої недостатності

У справі, яку розглядав Верховний Суд, військовослужбовець помер від гострої серцево-судинної недостатності, спричиненої порушенням мозкового кровообігу. Військово-лікарська комісія встановила, що його захворювання та причина смерті пов’язані із захистом Батьківщини.

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Однак суд наголосив: такий висновок ВЛК не означає автоматичного виникнення права на виплату 15 млн грн за постановою №168.

Суд не встановив доказів того, що смерть військовослужбовця настала саме внаслідок поранення, контузії, травми чи каліцтва, отриманих під час захисту України. Тому Верховний Суд дійшов висновку, що підстав для виплати родині підвищеної одноразової допомоги у 15 млн грн за постановою №168 немає.

Які виплати може отримати родина

Водночас рішення суду не означає, що сім’я військовослужбовця, який помер через захворювання, взагалі втрачає право на одноразову допомогу.

Якщо підстав для виплати за постановою №168 немає, питання призначення допомоги вирішується відповідно до Закону №2011-XII та Порядку №975. Розмір і умови такої виплати залежать від конкретних обставин смерті та передбачених законодавством підстав для отримання соціальної гарантії.

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Коли родині виплачують 15 млн грн

Суд зазначив, що постанова Кабінету Міністрів №168 передбачає дві окремі підстави для виплати 15 млн грн.

Йдеться про:

загибель військовослужбовця в період дії воєнного стану;

смерть військовослужбовця внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, отриманих під час захисту України, участі в бойових діях чи заходах із національної безпеки й оборони, якщо смерть настала не пізніше року після отримання такого ушкодження.

Водночас у другому випадку необхідно довести прямий причинний зв’язок між смертю військового та отриманим під час виконання відповідних завдань пораненням, контузією, травмою або каліцтвом.

Тобто саме по собі захворювання, навіть якщо воно пов’язане зі службою, не прирівнюється до загибелі або смерті внаслідок бойового ушкодження.

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Виплати військовим — що відомо

Нагадаєм, родини військових, які зникли безвісти під час війни, можуть отримати пенсію по втраті годувальника. Претендувати на таку соціальну допомогу можуть, зокрема, діти зниклого безвісти захисника віком до 18 років; здобувачі освіти за денною формою навчання (діти від 18 до 23 років) — до завершення навчання; діти-сироти до досягнення повнолітнього віку та інші.

За даними Міноборони, військові в тилу можуть отримати нову щомісячну доплату в розмірі 10 000 гривень. Розмір виплати розраховується з огляду на кількість днів, протягом яких військовий безпосередньо виконував свої обов’язки.

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