Сотні гектарів та кілометри доріг: скільки територій сапери очистили від мін протягом серпня

Міноборони вразило цифрами розмінування територій у серпні

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У серпні 2026 року спеціалізовані підрозділи Міністерства оборони України провели масштабну кампанію з розмінування на звільнених від ворога територіях. Протягом останнього місяця літа українським саперам вдалося успішно очистити від російських вибухонебезпечних залишків війни 999 гектарів забруднених земель.

Про це повідомило Міністерство оборони України у своєму офіційному Telegram-каналі.

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Очищення інфраструктури та сільгоспугідь

Значну частину своїх зусиль фахівці зосередили на відновленні безпечного доступу до критично важливої транспортної інфраструктури та аграрних площ. За офіційними даними, протягом звітного періоду сапери ретельно обстежили та повністю очистили 106,8 гектара сільськогосподарських угідь.

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Окрім полів, профільні підрозділи активно працювали над розмінуванням логістичних шляхів для відновлення повноцінного сполучення між населеними пунктами. Завдяки їхній кропіткій роботі вдалося зробити безпечними для пересування 27,15 кілометра автомобільних доріг та 40,7 кілометра залізничних колій.

Кількість знищеної вибухівки

Під час виконання робіт на деокупованих територіях фахівці щодня стикалися зі значною кількістю залишених ворогом смертоносних пасток. Лише за серпень сапери оборонного відомства виявили та успішно знешкодили 304 вибухонебезпечні предмети.

Загальна статистика з початку повномасштабного вторгнення демонструє колосальні масштаби замінування української землі російськими окупаційними військами. Від 24 лютого 2022 року вітчизняні захисники загалом виявили та знищили вже 483 002 небезпечні предмети.

Нагадаємо, Україні знадобиться щонайменше 10 років для повного розмінування територій. Очищувати українську землю від небезпечних уламків та вибухівки допомагають штучний інтелект та новітні шведські машини, яких у світі є тільки 12.

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