Сили оборони відбили 19 населених пунктів: у DeepState розповіли про операцію

ЗСУ тримають фронт / © Associated Press

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Сили оборони України деокупували від російських загарбників 19 населених пунктів Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

Співзасновник DeepState Руслан Микула повідомив подробиці операції, пише «Суспільне».

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За його словами, 19 населених пунктів раніше були або повністю окуповані, або перебували під фактичним контролем російських військ, тоді як українських військових у них уже не було.

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Водночас це не завжди означало повний контроль РФ над усією територією населеного пункту, зазначив Руслан Микула. Наприклад, російські військові могли перебувати на його околиці, тоді як українські позиції розташовувалися за межами села.

«Там якраз 19 населених пунктів, які були або повністю окуповані, або противник їх контролював, і наша присутність там вже не була. Хоча противник міг до кінця контролювати населений пункт. Наприклад, він сидить на східній околиці, а західна околиці просто пуста. Бо нашим не вигідно там сидіти. Наші сиділи за населеним пунктом», — сказав Микула.

Звільнення територій у трьох областях — що відомо

Сили Оборони України звільнили Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірку, Ялту, Піддубне, Мирне, Воскресенку, Січневе, Воронне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагоду, Рибне та Красногірське.

Також ЗСУ відкинули російські війська у Новопавлівці, Новогеоргіївці, Новомиколаївці, Новогригорівці, Запорізькому та Привільному.

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У Генштабі повідомили, що територію трьох областей на Олександрівському напрямку вдалося деокупувати завдяки діям Десантно-штурмових військ ЗСУ, штурмових та інших залучених підрозділів.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту, що з січня 2026 року в межах наступальних дій на Олександрівському напрямку українські військові повернули контроль над 745 квадратними кілометрами території.

Операцію здійснили у два етапи: перший тривав від січня до травня, а другий — від травня до серпня. Російські втрати склали щонайменше 9550 осіб убитими та ще більш ніж 6600 осіб пораненими. Було й поповнення обмінного фонду для України.

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