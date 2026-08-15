Муха не встигне втекти: простий трюк допоможе спіймати її голими руками

Муха / © Unsplash

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Позбутися мух у будинку можна без мухобійки чи спеціальних засобів. Експертка з комах розповіла про простий спосіб спіймати муху руками, використавши особливості її поведінки.

Про це повідомило видання Daily Mail з посиланням на членкиню Королівського ентомологічного товариства докторка Джессіку Стокс.

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За її словами, кімнатні мухи мають добре розвинений зір і швидко помічають рух. Саме тому наближатися до комахи варто дуже повільно і бажано зверху.

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Річ у тім, що, відчувши загрозу, муха зазвичай намагається злетіти вгору. Тож замість того, щоб хапати її безпосередньо на поверхні, експертка радить спрямувати руки на кілька сантиметрів вище від місця, де сидить комаха. Під час спроби втекти муха може сама опинитися між долонями.

Комахи також здатні відчувати швидкі зміни тиску та рух повітря, тому різкий помах рукою може змусити їх миттєво втекти. Спійману муху Стокс радить не вбивати, а випустити надворі.

Експертка пояснила, що велика кількість мух у помешканнях улітку може бути пов’язана з теплою та вологою погодою. Високі температури прискорюють розвиток комах, а відчинені вікна й двері полегшують їм потрапляння до будинків.

Особливо сприятливими тепло та вологість є для плодових мушок. Вони можуть оселятися біля фруктів, раковин, зливів та контейнерів із компостом.

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Щоб відлякати мух, Стокс також рекомендує використовувати цитрусові шкірки або олію перцевої м’яти. Кілька крапель олії можна розвести у воді та розпилити біля дверей і підвіконь. Ще один варіант — залишити в проблемних місцях ватні кульки, змочені нерозведеною олією. Запах доведеться поновлювати кожні кілька днів.

Водночас експертка наголошує, що мухи, попри небажану присутність у будинку, важливі для екосистем. Вони беруть участь у запиленні рослин і розкладанні органічних речовин та є їжею для інших видів.

Докторка Еріка Макалістер із Музею природної історії додала, що в сильну літню спеку мухи можуть залітати до приміщень у пошуках прохолоди. Для захисту оселі вона радить встановлювати сітки, а комах, які вже потрапили всередину, повільно виганяти або ловити в ємності та випускати надворі.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, чому мухи можуть не зникати з кухні навіть після ретельного прибирання. Якщо фрукти прибрані, стільницю вимито, а сміття винесено, варто пошукати приховане джерело проблеми.

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