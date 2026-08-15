Муха не успеет улететь: простой трюк поможет поймать её голыми руками

Муха / © Unsplash

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Избавиться от мух в доме можно без мухобойки или специальных средств. Эксперт по насекомым рассказала о простом способе поймать муху руками, воспользовавшись особенностями её поведения.

Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на члена Королевского энтомологического общества доктора Джессику Стокс.

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По её словам, комнатные мухи обладают хорошо развитым зрением и быстро замечают движение. Именно поэтому приближаться к насекомому следует очень медленно и, по возможности, сверху.

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Дело в том, что, почувствовав угрозу, муха обычно пытается взлететь вверх. Поэтому вместо того, чтобы хватать её прямо на поверхности, эксперт советует направить руки на несколько сантиметров выше места, где сидит насекомое. При попытке убежать муха может сама оказаться между ладонями.

Насекомые также способны ощущать быстрые изменения давления и движение воздуха, поэтому резкий взмах рукой может заставить их мгновенно улететь. Пойманную муху Стокс советует не убивать, а выпустить на улицу.

Эксперт пояснила, что большое количество мух в помещениях летом может быть связано с теплой и влажной погодой. Высокие температуры ускоряют развитие насекомых, а открытые окна и двери облегчают им проникновение в дома.

Тепло и влажность особенно благоприятны для плодовых мушек. Они могут селиться возле фруктов, раковин, слив и контейнеров с компостом.

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Чтобы отпугнуть мух, Стокс также рекомендует использовать цитрусовые кожуры или масло перечной мяты. Несколько капель масла можно разбавить в воде и распылить возле дверей и подоконников. Еще один вариант — оставить в проблемных местах ватные шарики, смоченные неразбавленным маслом. Запах придется обновлять каждые несколько дней.

В то же время эксперт отмечает, что мухи, несмотря на их нежелательное присутствие в доме, играют важную роль в экосистемах. Они участвуют в опылении растений и разложении органических веществ, а также служат пищей для других видов.

Доктор Эрика Макалистер из Музея естественной истории добавила, что в сильную летнюю жару мухи могут залетать в помещения в поисках прохлады. Для защиты дома она советует устанавливать сетки, а насекомых, которые уже попали внутрь, медленно выгонять или ловить в емкости и выпускать на улицу.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, почему мухи могут не исчезать с кухни даже после тщательной уборки. Если фрукты убраны, столешница вымыта, а мусор вынесен, стоит поискать скрытый источник проблемы.

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