Кибератака на Wildberries: в ГУР заявили о масштабных сбоях в платежах и логистике РФ

По всей России горят склады Wildberries

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Украинские киберспециалисты из группы Cyber Corps успешно атаковали цифровую инфраструктуру российской компании Wildberries, обеспечивающей логистику и финансирование войны против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

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Операция продолжалась 10-11 августа 2026 года.

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Несмотря на высокий уровень защиты объекта, киберспециалистам удалось повлечь за собой масштабные сбои: нарушена работа основного канала обслуживания клиентов, частично дестабилизирована платежная система и перегружен контакт-центры.

В России уже зафиксировали волну жалоб от пользователей, которые не могут произвести финансовые расчеты.

В ГУР отмечают, что эта кибероперация усилила эффект от предыдущих кинетических ударов Сил обороны по составам Wildberries, нанеся очередной существенный ущерб экономике государства-агрессоры.

«Положили» Wildberries — детали операции в киберпространстве РФ / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

«Положили» Wildberries — детали операции в киберпространстве РФ / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

«Положили» Wildberries — детали операции в киберпространстве РФ / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

«Положили» Wildberries — детали операции в киберпространстве РФ / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Ранее мы писали о том, что крупнейший российский маркетплейс Wildberries понес значительные потери после серии ударов по его складской инфраструктуре. По последним оценкам аналитиков Data Insight, по меньшей мере, 12 крупных складских комплексов Wildberries были практически полностью уничтожены. В результате маркетплейс потерял около трети своих складских мощностей.

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От уничтожения товаров пострадал не только маркетплейс. Значительные потери понесли и продавцы, чья продукция хранилась на уничтоженных складах. Близкий к Кремлю источник Reuters заявил, что у российского бюджета нет сотен миллиардов рублей, которые понадобились бы для полноценной компенсации убытков продавцам.

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