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В небе столбы дыма, все горит: в Башкортостане ударили по Wildberries и одному из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов
Над предприятием поднялись столбы черного дыма, сообщают о нескольких очагах возгорания.
В российском Салавате Республики Башкортостан сообщают об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод.
Об этом пишут Телеграм-каналы.
По предварительным данным, речь идет о предприятии «Газпром нефтехим Салават», расположенном в промышленной зоне города.
По данным главы республики Радия Хабирова, обломки одного из беспилотников упали в промышленной зоне Салавата, в результате чего «возникло возгорание».
«Силы обороны поразили „Газпром нефтехим Салават“ в Башкортостане.
Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ с мощностью 10 млн тонн сырья в год. Он совмещает нефтеперерабатывающее, химическое и газохимическое производства. Также в Башкортостане дроны посетили логистический хаб Wildberries в н. п. Чишми. На месте пожар», — отметил Сергей Стерненко.
Согласно открытым данным, предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, полиэтилен и другую продукцию.
Напомним, что украинские удары уже повлекли за собой серьезные перебои в работе российской нефтеперерабатывающей отраслей. В частности, в конце июля Тюменский НПЗ полностью приостановил работу после атаки беспилотников. Предприятие расположено более чем в 2000 км от украинской границы, а сбои на нем могли усилить дефицит горючего на внутреннем рынке РФ.