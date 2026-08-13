В Салавате в Башкортостане атаковали нефтеперерабатывающий завод / © Associated Press

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В российском Салавате Республики Башкортостан сообщают об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающий завод.

Об этом пишут Телеграм-каналы.

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По предварительным данным, речь идет о предприятии «Газпром нефтехим Салават», расположенном в промышленной зоне города.

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По данным главы республики Радия Хабирова, обломки одного из беспилотников упали в промышленной зоне Салавата, в результате чего «возникло возгорание».

В городе Салават в российском Башкортостане есть попадание в нефтеперерабатывающий завод

«Силы обороны поразили „Газпром нефтехим Салават“ в Башкортостане.

Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ с мощностью 10 млн тонн сырья в год. Он совмещает нефтеперерабатывающее, химическое и газохимическое производства. Также в Башкортостане дроны посетили логистический хаб Wildberries в н. п. Чишми. На месте пожар», — отметил Сергей Стерненко.

Согласно открытым данным, предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, полиэтилен и другую продукцию.

Напомним, что украинские удары уже повлекли за собой серьезные перебои в работе российской нефтеперерабатывающей отраслей. В частности, в конце июля Тюменский НПЗ полностью приостановил работу после атаки беспилотников. Предприятие расположено более чем в 2000 км от украинской границы, а сбои на нем могли усилить дефицит горючего на внутреннем рынке РФ.

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