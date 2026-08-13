NASA попало в скандал: во время трансляции солнечного затмения Крым показало как «территорию РФ» (видео)

Трансляция солнечного затмения NASA / © NASA

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Вечером 12 августа Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во время трансляции солнечного затмения показало карту Украины, на которой Крым «принадлежит» России.

Об этом свидетельствуют кадры прямого эфира космического агентства США.

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По данным NASA, полоса полной фазы солнечного затмения проходила через Исландию и Испанию. Во время прямой трансляции агентство продемонстрировало карту прохождения затемнения, на которой изображена Украина. В то же время на карте Крым был отмечен отдельно от Украины и отнесен к «территории» России — страны-агрессорки.

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По состоянию на утро официальной реакции от космического агентства США нет.

Солнечное затмение 12 августа 2026 — что известно

Напомним, 12 августа 2026 года произошло уникальное астрономическое явление — солнечное затмение. Обитатели Гренландии, Исландии, Испании и маленькой части северо-восточной Португалии могли следить за явлением. Ширина полосы полного затмения составляла около 293 км. Самая длинная полная фаза — 2 минуты 18,2 секунды — пришлась на территорию над Северной Атлантикой.

Украинцы тоже видели солнечное затмение, но не во всех областях было заметное явление. В частности, в Ровенской области самая большая фаза наступила уже тогда, когда Солнце почти зашло за горизонт. Наибольшую часть Солнца Луна закрыла в Ужгороде. Там речь шла примерно о 43% солнечного диска.

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