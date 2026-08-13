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NASA попало в скандал: во время трансляции солнечного затмения Крым показало как «территорию РФ» (видео)
Во время прямой трансляции NASA продемонстрировало карту прохождения затемнения, на которой была изображена Украина, но Крым был отнесен к стране-агрессору РФ. Официальной реакции агентства по состоянию на утро нет.
Вечером 12 августа Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) во время трансляции солнечного затмения показало карту Украины, на которой Крым «принадлежит» России.
Об этом свидетельствуют кадры прямого эфира космического агентства США.
По данным NASA, полоса полной фазы солнечного затмения проходила через Исландию и Испанию. Во время прямой трансляции агентство продемонстрировало карту прохождения затемнения, на которой изображена Украина. В то же время на карте Крым был отмечен отдельно от Украины и отнесен к «территории» России — страны-агрессорки.
По состоянию на утро официальной реакции от космического агентства США нет.
Солнечное затмение 12 августа 2026 — что известно
Напомним, 12 августа 2026 года произошло уникальное астрономическое явление — солнечное затмение. Обитатели Гренландии, Исландии, Испании и маленькой части северо-восточной Португалии могли следить за явлением. Ширина полосы полного затмения составляла около 293 км. Самая длинная полная фаза — 2 минуты 18,2 секунды — пришлась на территорию над Северной Атлантикой.
Украинцы тоже видели солнечное затмение, но не во всех областях было заметное явление. В частности, в Ровенской области самая большая фаза наступила уже тогда, когда Солнце почти зашло за горизонт. Наибольшую часть Солнца Луна закрыла в Ужгороде. Там речь шла примерно о 43% солнечного диска.