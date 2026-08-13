NASA потрапило в скандал: під час трансляції сонячного затемнення Крим показало як «територію РФ» (відео)

Трансляція сонячного затемнення NASA / © NASA

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Ввечері 12 серпня Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) під час трансляції сонячного затемнення показало карту України, на якій Крим «належить» Росії.

Про це свідчать кадри із прямого ефіру космічного агентства США.

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За даними NASA, смуга повної фази сонячного затемнення проходила через Ісландію та Іспанію. Під час прямої трансляції агентство продемонструвало карту проходження затемнення, на якій була зображена Україна. Водночас на карті Крим був позначений окремо від України та віднесений до «території» Росії» — країни-агресорки.

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Станом на ранок офіційної реакції від Космічного агентства США немає.

Сонячне затемнення 12 серпня 2026 — що відомо

Нагадаємо, 12 серпня 2026 року відбулося унікальне астрономічне явище — сонячне затемнення. Жителі Гренландії, Ісландії, Іспанії та невеликої частини північно-східної Португалії могли спостерігати за явищем. Ширина смуги повного затемнення становила близько 293 км. Найдовша повна фаза — 2 хвилини 18,2 секунди — припала на територію над Північною Атлантикою.

Українці також бачили сонячне затемнення, але не в усіх областях було помітне явище. Зокрема, на Рівненщині найбільша фаза настала вже тоді, коли Сонце майже зайшло за горизонт. Найбільшу частину Сонця Місяць закрив в Ужгороді. Там йшлося приблизно про 43% сонячного диска.

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