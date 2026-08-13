Україна побачила сонячне затемнення: де явище було найвидовищнішим (фото)

Сонячне затемнення / © Фото з відкритих джерел

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Увечері 12 серпня українці спостерігали за одним із найпомітніших астрономічних явищ літа — частковим сонячним затемненням. У різних містах люди виходили на відкриті місця, щоб побачити момент, коли Місяць почав закривати сонячний диск.

Кадри затемнення з’явилися в соцмережах, зокрема “ЧаРівне».

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Як затемнення побачили на Рівненщині

На Рівненщині затемнення припало на вечірній час. Найбільша фаза, близько 25%, настала вже тоді, коли Сонце майже зайшло за горизонт.

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Сонячне затемнення на Рівненщині / © скрін з відео

«Тож для Рівненщини це було подвійне видовище: захід сонця, який зустрівся із сонячним затемненням», — йдеться в описі явища каналу «ЧаРівне».

Раніше зазначалося, що повну фазу затемнення могли спостерігати мешканці Ісландії, Гренландії та півночі Іспанії. В Україні воно було частковим — Місяць закрив лише частину сонячного диска.

Сонячне затемнення спостерігали і над Тернополем.

Сонячне затемнення / © Фото з відкритих джерел

«Земля, Місяць і Сонце вишикувалися майже в одну лінію, тож Місяць частково закрив сонячний диск. На заході сонця це виглядало особливо ефектно — Сонце на кілька хвилин перетворилося на яскравий „серп“», — йдеться у дописі каналу «Тернополяни».

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Затемнення на Закарпатті

В Україні видимість затемнення залежала від регіону. Найбільш вираженою його фаза була на заході країни.

Фото: Maks Adamenko, Mukachevo.net

Найбільшу частину Сонця Місяць закрив в Ужгороді. Там йшлося приблизно про 43% сонячного диска, а максимальної фази затемнення місто досягло о 20:47.

Саме Закарпаття стало одним із найкращих місць в Україні для спостереження за явищем.

Фото: Maks Adamenko, Mukachevo.net

Як затемнення спостерігали у Львові

У Львові охочі подивитися на затемнення зібралися, зокрема, на Лисій горі. Відкрита місцевість дала можливість спостерігати за небом під час проходження Місяця перед Сонцем.

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Затемнення на Львівщині / © NTA

У Києві затемнення Сонця було майже непомітним

Для мешканців столиці затемнення виявилося значно менш виразним.

У Києві його можна було спостерігати приблизно з 20:14 до 20:23. Максимум настав о 20:18, однак у цей момент Місяць закрив лише 2,66% сонячного диска.

Тож побачити різницю в Києві було значно складніше, ніж у західних областях.

Де затемнення було повним

Поза межами України 12 серпня спостерігали й повну фазу сонячного затемнення. Смуга повної фази пройшла через Гренландію, Ісландію, Іспанію та невелику частину північно-східної Португалії.

Ширина смуги повного затемнення становила близько 293 км. Найдовша повна фаза — 2 хвилини 18,2 секунди — припала на територію над Північною Атлантикою.

Особливо ефектно затемнення виглядало в Іспанії, де воно збіглося із так званою «золотою годиною» — часом, коли Сонце перебуває низько над горизонтом. В Ісландії подія мала ще й історичне значення: у Рейк’явіку повне сонячне затемнення востаннє бачили у 1433 році.

Коли в Україні буде наступне сонячне затемнення

Наступного подібного астрономічного явища українцям доведеться чекати кілька років.

1 червня 2030 року з території України можна буде спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення.

Водночас під час спостереження за Сонцем необхідно використовувати спеціальний захист для очей. Звичайні сонцезахисні окуляри не захищають зір від небезпечного сонячного випромінювання. Для спостереження потрібні спеціальні сертифіковані окуляри або інші засоби, призначені для безпечного перегляду сонячних явищ.

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