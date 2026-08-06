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Яке 13 серпня свято — все про цей день, яке церковне свято
13 серпня, Всесвітній день шульги. Віряни вшановують пам’ять преподобного Максима Ісповідника. До Нового року залишилося 145 днів.
13 серпня 2026 року — четвер. 1631-й день війни в Україні.
Яке свято 13 серпня
13 серпня віряни святкують День пам’яті преподобного Максима Ісповідника. Один із найвидатніших християнських богословів VII століття, чернець і захисник православного віровчення. Народився близько 580 року в Константинополі, спочатку служив при дворі імператора Іраклія, але згодом залишив державну службу й став монахом.
Максим рішуче виступав проти єресі монофелітства, яка стверджувала, що Христос мав лише одну волю. За свою незламну позицію він зазнав переслідувань, був ув’язнений, а згодом підданий жорстоким тортурам: йому відтяли язик і праву руку, щоб він не міг проповідувати й писати. Помер у засланні 662 року. Саме за стійке сповідування віри Церква назвала його Ісповідником.
13 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день шульги. Свято започаткував 1976 року Клуб шульг США, а широкого міжнародного визнання воно набуло від 1992 року завдяки ініціативі Британського клубу шульг. Мета цього дня — привернути увагу до особливостей життя людей, які користуються переважно лівою рукою, а також нагадати про необхідність створювати зручні та безпечні умови для них. Багато повсякденних речей — ножиці, кухонне приладдя, письмові столи чи інструменти — традиційно розроблені для правшів, що може створювати певні незручності для шульг.
Також 13 серпня Міжнародний день вовка. Це неофіційне міжнародне свято, покликане змінити ставлення людей до вовків, розвіяти поширені міфи про них і привернути увагу до їхньої охорони. Вовки є одними з найважливіших хижаків у природі. Вони допомагають підтримувати екологічну рівновагу, контролюючи чисельність травоїдних тварин, що сприяє збереженню лісів, луків і біорізноманіття. Саме тому їх часто називають «санітарами» або «охоронцями» дикої природи.