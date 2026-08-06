Яке свято 13 серпня 2026 року / © ТСН

Реклама

13 серпня 2026 року — четвер. 1631-й день війни в Україні.

Яке свято 13 серпня

13 серпня віряни святкують День пам’яті преподобного Максима Ісповідника / © pexels.com

13 серпня віряни святкують День пам’яті преподобного Максима Ісповідника. Один із найвидатніших християнських богословів VII століття, чернець і захисник православного віровчення. Народився близько 580 року в Константинополі, спочатку служив при дворі імператора Іраклія, але згодом залишив державну службу й став монахом.

Реклама

Максим рішуче виступав проти єресі монофелітства, яка стверджувала, що Христос мав лише одну волю. За свою незламну позицію він зазнав переслідувань, був ув’язнений, а згодом підданий жорстоким тортурам: йому відтяли язик і праву руку, щоб він не міг проповідувати й писати. Помер у засланні 662 року. Саме за стійке сповідування віри Церква назвала його Ісповідником.

Реклама

13 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день шульги / © pexels.com

13 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день шульги. Свято започаткував 1976 року Клуб шульг США, а широкого міжнародного визнання воно набуло від 1992 року завдяки ініціативі Британського клубу шульг. Мета цього дня — привернути увагу до особливостей життя людей, які користуються переважно лівою рукою, а також нагадати про необхідність створювати зручні та безпечні умови для них. Багато повсякденних речей — ножиці, кухонне приладдя, письмові столи чи інструменти — традиційно розроблені для правшів, що може створювати певні незручності для шульг.

13 серпня Міжнародний день вовка / © pexels.com

Також 13 серпня Міжнародний день вовка. Це неофіційне міжнародне свято, покликане змінити ставлення людей до вовків, розвіяти поширені міфи про них і привернути увагу до їхньої охорони. Вовки є одними з найважливіших хижаків у природі. Вони допомагають підтримувати екологічну рівновагу, контролюючи чисельність травоїдних тварин, що сприяє збереженню лісів, луків і біорізноманіття. Саме тому їх часто називають «санітарами» або «охоронцями» дикої природи.

Новини партнерів