FPV-дрон

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В аеропорту Лейпцига в Німеччині виявили безпілотник із вибухівкою неподалік українського транспортного літака, ймовірно повʼязаний з російськими ДРГ.

Про це пише редактор із питань безпеки The Guardian Ден Саббаг.

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За його словами, це перший відомий випадок, коли в Європі далеко від українського кордону було виявлено безпілотник із бойовою вибухівкою.

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Як повідомляють німецькі журналісти, до дрона була прикріплена бомба, споряджена ПЕТН (пентритом) та приблизно 800 грамами пластикової вибухівки Semtex. За попередніми даними, вибуху вдалося уникнути через несправність детонатора.

Посилаючись на експерта з вибухових речовин Кренфілдського університету Тревора Лоуренса, видання зазначає, що такого заряду було б достатньо, аби завдати серйозних пошкоджень літаку.

Експерт пояснив, що корпуси літаків виготовляються з алюмінієвих листів завтовшки лише близько трьох міліметрів.

Наразі невідомо, де саме була виготовлена вибухівка. Як зазначає автор матеріалу, одним із можливих варіантів є Чехія, де свого часу була розроблена вибухова речовина Semtex.

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«Але будь-який вид пластикової вибухівки доступний лише військовим або добре організованим терористичним угрупованням, а не безрозсудним аматорам», — зазначив журналіст.

Саббаг також нагадує, що аеропорт Лейпцига є важливим логістичним вузлом для українських транспортних літаків Ан-124, які використовують для перевезення великогабаритних вантажів. Він припускає, що аеропорт також може бути перевалочним пунктом для постачання допомоги Україні.

Автор звертає увагу й на інші випадки появи безпілотників над стратегічними об’єктами в Європі, до яких може бути причетна Росія.

Водночас старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Чарлі Едвардс наголосив, що подібних інцидентів раніше не фіксували.

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За його словами, «безпілотник із зарядом і детонатором, який вийшов з ладу, — це зовсім не те, що ми бачили раніше».

Експерт також припустив, що цей дрон, «цілком міг бути призначений для функціонування, а не для виявлення».

Раніше повідомлялося, що у Німеччині 5 серпня поблизу українського вантажного літака «Антонов» виявили дрон з вибухівкою.

Ми раніше інформували, що Росія розширює диверсії в Європі, залучаючи представників кримінальних мереж та «посередників» замість кадрових шпигунів.

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