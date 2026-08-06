Уряд знайшов спосіб захистити бізнес від російських атак: що зміниться

Прем’єр-міністр Сергій Корецький / © Фото з відкритих джерел

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Після чергових російських атак на інфраструктуру українських компаній уряд розробляє комплекс заходів для підтримки бізнесу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками наради з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній.

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За словами глави уряду, Міністерство економіки, АРМА та Фонд державного майна вже отримали доручення упродовж трьох днів підготувати перелік державних об’єктів, які можуть бути використані для розміщення складів.

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Як пояснив Корецький, таке рішення має допомогти підприємствам розосередити складські потужності та зменшити ризики втрати товарів через російські обстріли.

Прем’єр наголосив, що російські війська систематично атакують підприємства, які забезпечують українців продуктами харчування, медикаментами та іншими товарами першої необхідності. Саме тому одним із головних завдань держави є гарантувати безперебійне постачання, насамперед до прифронтових регіонів.

«Стандартні підходи в умовах війни не працюють — потрібні швидкі та нестандартні рішення», — підкреслив прем’єр.

Окрім цього, уряд працює над додатковими механізмами підтримки бізнесу. Найближчим часом планується окрема нарада за участю представників банківського сектору та профільних міністерств щодо розширення кредитної підтримки підприємств.

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Також Кабмін готує рішення, спрямовані на децентралізацію міжнародної логістики, розширення митного коридору та впровадження механізмів страхування воєнних ризиків.

За задумом уряду, ці заходи мають допомогти українському бізнесу стабільно працювати навіть в умовах постійних російських атак.

Раніше повідомлялося, що унаслідок російської атаки в ніч проти 5 серпня було знищено склад запасних частин і супутніх товарів компанії «Тойота-Україна».

Ми раніше інформували, що російська балістична атака знищила ключовий розподільчий склад ROZETKA у Броварах.

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