Головком ЗСУ Михайло Драпатий / © Associated Press

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Бригадного генерала Сергія Собка призначено заступником головнокомандувача Збройних сил України. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Про це повідомила народна депутатка Мар’яна Безугла у своєму Telegram-каналі.

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«Драпатий визначив Собка у свої заступники», — написала вона.

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Депутатка позитивно оцінила професійні якості генерала, зазначивши, що він «постійно, часто безнадійно боровся за стандарти у війську».

За її словами, Собко був одним із тих, хто на початку повномасштабного вторгнення сприяв організації «єдиного практично орієнтованого офіцерського вишколу», а також «не прогнувся і в численних засланнях за розпорядженнями Сирського».

Безугла також заявила, що, попри труднощі, генерал «не боявся висловлювати свою думку, в тому числі публічно».

На її переконання, нова посада дає йому можливість довести, «чи можливо вичистити систему та перебудувати військо», а також «викорінити основи „совка“ та впровадити планування на основі здорового глузду».

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Наприкінці свого допису народна депутатка побажала Сергію Собку успіхів.

Заступник головкома ЗСУ Сергій Собко — що про нього відомо

Сергій Собко народився у 1984 році на Вінниччині. Закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, проходив навчання на військових курсах у США та міжнародних військових коледжах.

У 2014 році він очолював батальйонно-тактичну групу 30-ї окремої механізованої бригади, яка виконувала бойові завдання на сході України. Генерал відомий участю в операціях із взяття та утримання стратегічної висоти Савур-Могила, а також організацією виведення українських військ із району Дебальцевого.

Бригадний генерал Сергій Собко

У березні 2015 року Сергію Собку було присвоєно звання Героя України за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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У 2017–2019 роках він командував 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році обійняв посаду начальника штабу — заступника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, де безпосередньо брав участь в організації оборони Києва та розгортанні підрозділів територіальної оборони.

На початку 2024 року Сергій Собко залишив Сили територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий нібито відсторонив від виконання обов’язків командувача Медичних сил Збройних сил України генерал-майора Анатолія Казмірчука.

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