Третій блекаут за два тижні: ризикований експеримент влади залишив усю Грузію без світла

Грузія знову поринула у тотальний блекаут

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У середу, 5 серпня, близько 20:10 за місцевим часом уся територія Грузії одночасно залишилася без електропостачання через чергову масштабну аварію в мережі. Тотальне відключення світла паралізувало життя як у столиці Тбілісі, так і в усіх регіонах країни.

Про це пише грузинська служба «Радіо Свобода».

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Наслідки та розслідування попередніх аварій

Знеструмлення миттєво вплинуло на критичну інфраструктуру, зокрема зупинена робота залізниці. Подібна ситуація вже траплялася 24 та 25 липня, коли через відсутність напруги зупинилося метро, залізниця та насосні станції, залишивши частину населення без водопостачання.

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Для з’ясування причин попередніх інцидентів уряд залучив Службу державної безпеки та профільну енергетичну комісію, які досі проводять розслідування. На тлі цих кризових подій керівник Державної електросистеми Вано Зардіашвілі раптово пішов у відпустку, а його обов’язки тимчасово передали іншому посадовцю.

Масштаб проблеми підтверджують і самі енергетики. Як зазначається на офіційному порталі Державної електросистеми Грузії (GSE), компанія зафіксувала повне «обнулення» подачі струму на всіх основних високовольтних лініях передачі.

Офіційні причини третього відключення

Представники влади досить швидко відреагували на новий інцидент, пояснивши його свідомим технічним ризиком. Як інформує «Грузия Online», член комісії з регулювання енергопостачання Георгій Пангані назвав причиною блекауту проведення тестових випробувань енергоблоків на Енгурі ГЕС.

Метою цих складних тестів було виявлення слабких місць системи після липневих аварій, для чого мережу довелося перевести в ізольований режим роботи. Фахівці заздалегідь розуміли високий ризик повного відключення, тому зараз експерти проводять детальний аналіз інциденту для уникнення таких масштабних збоїв у майбутньому.

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Нагадаємо, на Кубі повністю вийшла з ладу національна електромережа, внаслідок чого близько 10 мільйонів жителів карибського острова залишилися без електропостачання.

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