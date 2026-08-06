Яке церковне свято в Україні 13 серпня

Церковне свято 13 серпня / © unsplash.com

Реклама

13 серпня (26 серпня), в православному календарі день пам’яті преподобного Максима Ісповідника. Майбутній святий народився приблизно 580 року в Константинополі в заможній і благочестивій родині. Завдяки своєму походженню він отримав блискучу освіту. Максим вивчав богослов’я, філософію, риторику, граматику та природничі науки. Уже в молодому віці він вирізнявся гострим розумом, скромністю та глибокою вірою.

Його знання та здібності привернули увагу імператора Іраклія, який призначив Максима своїм першим секретарем. Перед молодим державним діячем відкривалися великі перспективи політичної кар’єри, однак земна слава не могла задовольнити його прагнення до духовного життя.

Реклама

Приблизно у 613–614 роках Максим залишив імператорський двір і вступив до монастиря Хрисополіса неподалік Константинополя. Тут він повністю присвятив себе молитві, вивченню Святого Письма та написанню духовних творів. Згодом він став ігуменом монастиря.

Реклама

Під час життя в обителі преподобний створив свої перші богословські праці, у яких розмірковував про боротьбу з людськими пристрастями, любов до Бога, духовне вдосконалення та сенс християнського життя.

У VII столітті Візантійську імперію охопили гострі богословські суперечки. Однією з найнебезпечніших єресей стало монофелітство — вчення, яке стверджувало, що Ісус Христос мав лише одну волю.

Максим Ісповідник рішуче виступив проти цього вчення. Він пояснював, що Христос має дві природи — Божественну і людську, а тому й дві природні волі, які перебувають у повній гармонії. Саме ця істина, на думку святого, є необхідною для правильного розуміння спасіння людства.

Попри тиск імператорської влади та церковних діячів, які підтримували компромісне вчення, Максим не відмовився від своїх переконань. Він подорожував різними країнами, брав участь у богословських диспутах і своїми творами зміцнював православне вчення.

Реклама

Непохитність преподобного викликала гнів влади. 655 року його заарештували, звинуватили у державній зраді та непокорі імператору. Під час суду Максим залишився вірним своїм переконанням, відмовившись зректися православного вчення.

Після кількох років заслання святого знову привезли на суд. За наказом влади йому відтяли язик, щоб він більше не міг проповідувати, і відрубали праву руку, щоб не писав богословських творів. Попри тяжкі страждання, Максим не зрікся своєї віри. Саме за це Церква назвала його Ісповідником.

Після катувань преподобного заслали до Лазики (сучасна територія Грузії), де він прожив останні роки свого життя в надзвичайно важких умовах. Близько 662 року святий мирно відійшов до Господа.

Церковне свято в Україні 13 серпня за старим календарем

За старим календарем 13 сепрня в Україні вшановували пам’ять святого Євдокима Каппадокіянина. Він походив із благочестивої християнської родини та з юних років вирізнявся доброчесністю, милосердям і глибокою вірою. Обіймаючи високу державну посаду в Каппадокії, Євдоким справедливо судив людей, допомагав нужденним, захищав сиріт і вдів та дотримувався чесного життя.

Реклама

Прикмети 13 серпня

Народні прикмети 13 серпня / © pexels.com

Якщо вранці туман стелиться низько над землею — день буде теплим, а погода залишиться ясною.

Якщо день сонячний і сухий — осінь очікували теплою та погожою.

Якщо 13 серпня йде дощ — осінь може бути дощовою, а зима — сніжною.

Що не можна робити 13 серпня

Наші предки вірили, що в день святого Максима не варто вступати у суперечки чи сварки, особливо з близькими людьми. Конфлікти в родині могли, за народними уявленнями, принести неприємності, фінансові труднощі та хвороби. Також радили не повертатися думками до болючих подій минулого, не згадувати старі образи та негаразди, щоб не притягувати негатив у сьогодення.

Що можна робити 13 серпня

У народі цей день називали Максимовим або днем Максима-сповідника. За давніми повір’ями, саме цього дня важливо щиро попросити пробачення у тих, кого могли образити, а також самому звільнити серце від старих образ. Вважалося, що непрощені кривди можуть залишатися важким тягарем на душі протягом усього життя.

Новини партнерів