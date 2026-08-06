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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
3 хв

Яблучний Спас 2026 року: найкрасивіші листівки та душевні привітання, які зігріють серце

Яблучний Спас — особливе свято, наповнене світлом, добром і вдячністю за щедрість природи. Зібрали найкращі привітання, листівки та теплі побажання, які можна надіслати рідним, друзям і близьким цього дня.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Привітання з Яблучним Спасом 2026 року

Привітання з Яблучним Спасом 2026 року / © pexels.com

Яблучний Спас, який також називають Другим Спасом або Преображенням Господнім, є одним із важливих літніх свят. У цей день люди традиційно дякують за новий урожай, освячують яблука та діляться добрими словами з тими, хто дорогий серцю.

Свято асоціюється з духовним оновленням, сімейним теплом і моментом, коли варто зупинитися, подякувати за все хороше та побажати близьким миру, здоров’я й Божого благословення.

Красиві привітання з Яблучним Спасом у прозі

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай цей світлий день принесе у ваш дім радість, спокій і добробут. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч, тепла в серці та здійснення найзаповітніших мрій.

***

З Яблучним Спасом! Нехай аромат стиглих яблук нагадає про прості радощі життя, а кожен день буде наповнений любов’ю, миром і щасливими моментами. Нехай у родині панують злагода та достаток.

***

Щиро вітаю зі святом Преображення Господнього! Нехай Господь оберігає вашу сім’ю, дарує сили долати труднощі, а душу наповнює світлом, вірою та надією.

Душевні побажання з Яблучним Спасом своїми словами

Нехай Яблучний Спас подарує вам багато приводів для радості, а життя буде таким же солодким і щедрим, як стиглі яблука цього дня.

***

Бажаю, щоб у вашій оселі завжди панували любов, взаєморозуміння та мир. Нехай кожен день приносить добрі новини й приємні зустрічі.

***

У це світле свято нехай здійснюються бажання, серце буде спокійним, а поруч завжди залишаються найдорожчі люди.

***

Нехай Господь благословляє ваш шлях, дарує здоров’я, силу та захищає від усіх негараздів.

Привітання з Яблучним Спасом у віршах

З Яблучним Спасом вітаю,

Щастя й радості бажаю.

Хай у серці буде світло,

А життя — добро і квітло.

***

Хай Спас принесе у дім тепло,

Щоб завжди у душі було світло.

Хай яблуневий аромат дарує радість,

А Господь береже від усіх негараздів.

***

Яблучний Спас до нас прийшов,

Багато радості з собою привів.

Нехай здоров’я буде міцним,

А кожен день — щасливим і ясним.

Красиві листівки з Яблучним Спасом

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Привітання з Яблучним Спасом / © ТСН

Короткі привітання з Яблучним Спасом для SMS

З Яблучним Спасом! Нехай у житті буде більше радості, добра і щасливих моментів!

***

Вітаю зі світлим святом! Бажаю здоров’я, миру, любові та Божої опіки!

***

Нехай цей Спас принесе у вашу оселю тепло, затишок і добрі новини!

***

Щастя, достатку та здійснення мрій у Яблучний Спас!

Головне — не кількість слів, а щирість. Навіть коротке привітання, сказане від серця, може подарувати людині тепло та гарний настрій.

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