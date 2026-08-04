Скандал у 225-у штурмовому полку: Драпатий призначив перевірку після гучного розслідування

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Новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку у 225-му окремому штурмовому полку. Це сталося після публікації журналістського розслідування про можливі порушення в підрозділі.

Про це повідомила журналістка-розслідувачка Анна Калюжна.

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За її словами, перевірку проводитиме Військова служба правопорядку. Вона має з’ясувати, чи мали місце випадки віддання незаконних наказів, а також факти жорстокого поводження та насильства щодо військовослужбовців.

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Як зазначила Калюжна, у відповіді Головного управління комунікацій ЗСУ на її інформаційний запит йдеться, що наразі триває детальний аналіз усіх фактів і документів.

«У разі підтвердження фактів незаконних дій винні відповідатимуть згідно з чинним законодавством», – йдеться у відповіді, яку оприлюднила журналістка.

Водночас Анна Калюжна зазначила, що станом на сьогодні це єдина офіційна реакція держави на її розслідування. За її інформацією, їй невідомо про відкриття кримінального провадження за фактами, про які розповідали свідки та потерпілі у матеріалі.

Журналістка також повідомила, що отримала запити на інтерв’ю від провідних американських і німецьких медіа, однак поки не планує виносити цю тему на міжнародний рівень, сподіваючись на належну реакцію українських інституцій.

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Раніше 225-й окремий штурмовий полк відкинув звинувачення у застосуванні «загороджувальних загонів» та наказах стріляти по своїх під час боїв на Гуляйпільському напрямку. У підрозділі заявили, що військових, які самовільно залишали позиції, лише зупиняли, роззброювали та передавали Військовій службі правопорядку, а попереджувальні постріли робили виключно в повітря. Там наголосили, що жоден військовослужбовець територіальної оборони не постраждав від так званого «friendly fire». У полку стверджують, що діяли відповідно до статутів ЗСУ та норм міжнародного гуманітарного права.

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