Зірка "Жіночого лікаря" Хвостова зі сльозами показала, як переживала розлучення з чоловіком

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін / © instagram.com/taisiya_khvostova/

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Українська акторка Таїсія Хвостова після новини про розлучення з чоловіком Ярославом Шахторіним відверто показала, як насправді переживала непростий період у своєму житті.

Артистка, відома глядачам за ролями у серіалах «Жіночий лікар» та «Перші ластівки. Залежні», поділилася емоційним відео в Instagram. У ролику вона зібрала особисті моменти, які раніше залишалися поза увагою публіки. На кадрах Таїсія не стримує сліз. Зірка зізналася, що тривалий час намагалася не показувати свого болю та створювала враження, що справляється з усіма випробуваннями. Втім, за цією зовнішньою стійкістю ховалися зовсім інші переживання.

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«Ви бачили, як я трималася. Але не бачили, скільки разів я розсипалася… Причому, в усіх сферах життя. Тому, 2026 мене випробовує. Але все що нас не вбиває…», — написала акторка.

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Таїсія Хвостова / © instagram.com/taisiya_khvostova/

Кількома днями раніше Хвостова підтвердила, що її шлюб із актором Ярославом Шахторіним завершився. Подружжя не стало виносити особисті обставини на загал і запевнило, що рішення було виваженим. Попри розрив, колишні закохані мають намір і надалі співпрацювати у спільних творчих проєктах.

«Ми прожили це рішення крізь місяці і готові про це сказати. Ми розійшлися без ніяких драм, інтриг і розслідувань. І надалі будемо працювати разом у проектах, які є, і готові зберігати професіоналізм у майбутніх. Я вдячна за прекрасні 9 років разом. Ми прожили маленьке життя, ми росли, досягали, падали, знову підіймалися й рухалися вперед. Але зараз час зупинитися й піти своєю дорогою», — йшлося у спільній заяві експодружжя.

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін / © instagram.com/taisiya_khvostova/

Нагадаємо, нещодавно українські актори Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін офіційно розлучилися та повідомили причину.

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