"Мамина квіточка": Валерій Харчишин засвітився серед соняхів і заінтригував прихильників зверненням

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Реклама

Фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин потішив шанувальників новими світлинами та показався на розкішному соняшниковому полі, де влаштував атмосферну літню фотосесію.

Артист, який неодноразово розповідав про свою любов до землі та роботи на городі, цього разу поділився кадрами просто серед високих соняхів. Співак постав перед камерою у невимушеному образі та з усмішкою позував серед яскравих квітів. Допис він вирішив зробити з притаманним йому гумором. Так Харчишин не лише показав літній настрій, а й водночас нагадав прихильникам про майбутні виступи. Публіка одразу засипала музиканта теплими коментарями.

Реклама

«Мамина квіточка чекає зустрічі з вами на концертах», — креативно звернувся до фанів Харчишин.

Реклама

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Опубліковані світлини швидко привернули увагу підписників. Багато хто оцінив самоіронію музиканта та атмосферу літньої фотосесії, а дехто зізнався, що після таких кадрів ще більше чекає на живі концерти гурту.

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Нагадаємо, нещодавно Валерій Харчишин здивував, як писав ексдружині «передсмертне» повідомлення під час польоту.

Новини партнерів