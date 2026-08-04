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"Вулкани" піднялись під Петербургом: небо почорніло після атаки на один з найбільших Wildberries (відео)
У Ленінградській області РФ після атаки дронів палають склади Wildberries.
У вівторок, 4 серпня, безпілотники атакували Ленінградську область. Менш ніж за 50 км від Санкт-Петербурга «прилетіло» у склади логістичної компанії Wildberries.
Що відомо про атаку та її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Влада Ленінградської області заявила про атаку безпілотників на регіон. Нібито вдалось знищити 17 дронів, однак без наслідків не минулося. Сталися влучання на складську зону в селищі Красний Бор. Зокрема, там розташовано кілька логістичних комплексів маркетплейсу Wildberries. За даними моніторів, їхні площі становлять близько 154 тис. кв. м.
У компанії підтвердили атаку на логістичний комплекс, де після влучань виникла пожежа. Там звітують, що працівників складу завчасно евакуювали. Водночас скаржаться, ще приймання постачань тимчасово обмежили — перенаправили до інших логістичних майданчиків.
Після атаки на складах спалахнули масштабні пожежі. Якщо вночі і зранку росіяни істерично скаржилися на дрони і вибухи, а також переймалися через нові удари по Wildberries, то вже вдень вони верещать через величезні стовпи диму, які здійнялися над районами атак. Займання очевидці порівнюють із «вулканами».
Хоча влада звітує, що відкрите займання вже ліквідували, а загрози поширення вогню немає, небо сильно затягнуло димом. На кадрах із місць подій видно потужні димові хмари, що піднялися над Красним Бором і далеко поза ним.
Атака на Wildberries — кадри
Нагадаємо, цієї ночі та зранку вибухи лунали під Москвою і Петербургом. Сталися нові атаки на складські приміщення російського маркетплейсу Wildberries у Чехово та Красному Бору.