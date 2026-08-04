Телефон упав у воду: одна помилка в перші хвилини може дорого обійтися

Телефон / © ТСН

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Коли телефон упав у воду, дістаньте його якомога швидше та від’єднайте від кабелю чи іншого аксесуара. Якщо пристрій працює, вимкніть його; не натискайте зайвих кнопок і не намагайтеся перевіряти екран, звук чи камеру.

Далі дійте так:

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Обережно витріть корпус м’якою тканиною без ворсу. Тримайте телефон роз’ємом донизу й легко постукайте ним об долоню, щоб вивести зайву вологу. Покладіть пристрій у сухому місці з хорошою циркуляцією повітря. Не підключайте кабель і не вмикайте телефон лише для перевірки.

Apple радить власникам iPhone саме так прибирати зайву рідину з роз’єму та залишати пристрій у провітрюваному місці.

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Якщо вода потрапила не лише в порт, а й на динамік чи мікрофон, звук може тимчасово стати тихішим або глухішим. Дайте волозі випаруватися природно.

Чого не можна робити з мокрим телефоном

Найпоширеніші «рятувальні» поради можуть зашкодити сильніше, ніж сама волога. Не кладіть смартфон у рис: дрібні частинки можуть потрапити в роз’єм і пошкодити його.

Також не варто:

сушити телефон феном із гарячим повітрям, на батареї чи біля іншого джерела тепла;

продувати роз’єм стисненим повітрям;

засовувати всередину ватні палички, паперові серветки, голки чи інші предмети;

підключати зарядку, навушники або інший аксесуар, поки порт і кабель можуть бути вологими;

самостійно розбирати корпус, якщо ви не маєте відповідних навичок.

Тепло може пошкодити компоненти, а предмети всередині порту — контакти. Волога під час заряджання, своєю чергою, здатна спричинити корозію та несправності роз’єму.

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Коли можна заряджати мокрий телефон

Універсального правила «через 30 хвилин можна заряджати будь-який телефон» немає. Пів години — це орієнтир Apple для першої обережної спроби підключити кабель після попередження про рідину в роз’ємі; якщо повідомлення з’явиться знову, пристрій потрібно сушити довше — іноді до 24 годин.

В іншій інструкції Apple для iPhone після контакту з рідиною вказано чекати щонайменше п’ять годин перед заряджанням кабелем або підключенням аксесуара. Тому безпечніший підхід — не орієнтуватися лише на таймер, а переконатися, що телефон, роз’єм і кабель повністю сухі.

Не вставляйте кабель повторно «для перевірки». Якщо смартфон підтримує бездротове заряджання, це не скасовує вимоги висушити корпус і зарядну поверхню.

Коли потрібен ремонт

Якщо телефон не вмикається, не заряджається після повного висихання, самовільно перезавантажується, сильно нагрівається або перестали нормально працювати динамік, мікрофон, камера чи роз’єм, зверніться до авторизованого сервісу або служби підтримки виробника.

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Не розбирайте смартфон самостійно.

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