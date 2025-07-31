Телефон впав у воду: що робити та як врятувати пристрій

Однією з найпоширеніших і найстресовіших є ситуація, коли телефон падає у воду / © Pixabay

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Інколи трапляється, що внаслідок випадковості мобільні девайси падають не тільки в океан, море, річку або озеро, нерідко трапляються ситуації, коли телефон упав в унітаз або ванну.

Незважаючи на те, що багато сучасних моделей вирізняються водонепроникністю, проблеми можуть виникнути.

Перші дії після падіння телефону у воду:

Вийміть телефон, вимкніть його та висушіть м’якою тканиною без ворсу

Обережно постукайте телефоном, розмістивши його портом зарядки донизу, щоб видалити зайву воду

Помістіть пристрій в сухе місце з хорошою циркуляцією повітря та зачекайте щонайменше п’ять годин. Спрямування вентилятора на порт зарядки телефона може допомогти в цьому процесі

За п’ять годин спробуйте знову ввімкнути теелфон та підключити його

Якщо ви просушили телефон, використовуючи один з описаних вище способів, це не означає, що він працюватиме як новий. Можливо, вода вже встигла пошкодити деякі його частини, і ви зіткнетеся з різними проблемами під час спроби увімкнути або використовувати пристрій.

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Раніше ми писали про те, що робити аби батарея телефона тримала заряд якомого довше. Дотримуйтеся цих простих порад, і тоді ваш телефон працюватиме довше, а батарея не підведе в найвідповідальніший момент. Більше про це — у новині.