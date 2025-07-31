- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 1 хв
Телефон впав у воду: що робити та як врятувати пристрій
Якщо телефон якомога швидше дістати з води, це допоможе мінімізувати контакт вологи з пристроєм, а отже, у вас буде більше шансів врятувати його.
Інколи трапляється, що внаслідок випадковості мобільні девайси падають не тільки в океан, море, річку або озеро, нерідко трапляються ситуації, коли телефон упав в унітаз або ванну.
Незважаючи на те, що багато сучасних моделей вирізняються водонепроникністю, проблеми можуть виникнути.
Перші дії після падіння телефону у воду:
Вийміть телефон, вимкніть його та висушіть м’якою тканиною без ворсу
Обережно постукайте телефоном, розмістивши його портом зарядки донизу, щоб видалити зайву воду
Помістіть пристрій в сухе місце з хорошою циркуляцією повітря та зачекайте щонайменше п’ять годин. Спрямування вентилятора на порт зарядки телефона може допомогти в цьому процесі
За п’ять годин спробуйте знову ввімкнути теелфон та підключити його
Якщо ви просушили телефон, використовуючи один з описаних вище способів, це не означає, що він працюватиме як новий. Можливо, вода вже встигла пошкодити деякі його частини, і ви зіткнетеся з різними проблемами під час спроби увімкнути або використовувати пристрій.
Раніше ми писали про те, що робити аби батарея телефона тримала заряд якомого довше. Дотримуйтеся цих простих порад, і тоді ваш телефон працюватиме довше, а батарея не підведе в найвідповідальніший момент. Більше про це — у новині.