Кільце Вогню: вчені пояснили, що буде, якщо вибухнуть усі вулкани одразу (відео)

Кільце Вогню прокидається / © Associated Press

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Науковці заговорили про «Кільце вогню» — зону уздовж Тихого океану, з понад 400–450 активними вулканами, що становить близько 75–90 % вулканічної й сейсмічної активності Землі.

Про це йжеться на dailymail.

Неподалік узбережжя Камчатки 30 липня стався потужний землетрус магнітудою 8.8-один із найсильніших у реєстрі сучасної сейсмології Він спричинив цунамі хвилями до 3–5 м на узбережжі Камчатки та Курильських островів; більш малі хвилі дісталися Японії, Гавайїв і західного узбережжя США. Вогнище землетрусу знаходилося на глибині близько 20 км, що зробило поштовхи особливо руйнівними.

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Водночас у регіоні Камчатки активізувався вулкан Ключевський, який почав вивергатися лише за кілька годин після землетрусу: зійшла лава, спостерігались «спалахи» над конусом і вибухова активність.

«Кільце вогню»: чи може один землетрус запустити десятки вивержень

Дехто подає вулканічну й сейсмічну активність Землі, як однорідну структуру, але в реальності це геологічно різнорідна система, тож одного землетрусу для запуску всіх вулканів недостатньо.

Епізоди, коли сильний землетрус стимулював виверження певного вулкана, таки траплялись. Наприклад, магнітудні поштовхи можуть пошкодити магматичну камеру — і це могло статися в випадку з Ключевським вулканом, що раніше вже був активний і був близьким до виверження сам по собі.

Дата публікації 20:14, 30.07.25 Кількість переглядів 76 Кадри апокаліпсису з Камчатки! Земля пішла з-під ніг! Найсильніший землетрус за 70 років!

Однак далеко не кожен вулкан перебуває у критичному стані, який міг би синхронно вибухнути. Більшість вчених одностайні: неможливо, щоби землетрус викликав незалежні виверження по всьому колу вулканів — геометрія плит, різні структури магматичних систем і просторові масштаби роблять це надзвичайно малоймовірним.

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Що сталося б, якби «Кільце вогню» вибухнуло одразу

Якби — гіпотетично — всі вулкани активізувались одразу з інтенсивністю до VEI 7 (на кшталт Кракатау чи Тамбори), це спричинило б обширні викиди попелу й сульфурних частинок в атмосферу, які ускладнили б авіатрафік і поставили під загрозу інфраструктуру. Постала би загроза утворення глобального охолодження температури на 1 °C або більше, що могло призвести до «вулканічної зими» та значного зниження врожайності близько 2–5 років.

Хоча така подія завдала б удару по людству, вона, ймовірно, не була би повністю фатальною: вчені вважають, що виживання біосфери й людства не опиниться під питанням (не буде події рівня загибелі динозаврів, спричиненої падінням метеорита) — оскільки випущеної енергії значно менше, ніж у метеоритній катастрофі 65 млн років тому.

Дата публікації 15:44, 30.07.25 Кількість переглядів 385 Через землетрус на Камчатці почалося виверження вулкана

Чи варто хвилюватися?

На щастя — такої синхронізованої катастрофи не відбудеться. Фактично вчені наголошують:

Локальне поштовхове розбурхування може спонукати виверження лише вже нестабільних вулканів, які і без землетрусу були в режимі очікування;

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Просторове поширення землетрусів обмежене: вплив відчувається сотнями, а не тисячами кілометрів

За останні десятиліття навіть сильні землетруси не спричиняли масових вулканічних вибухів на весь пояс Кільця вогню

Отже, попри драматичні наслідки землетрусу в Камчатці, весь цей ланцюг не вибухне одномоментно — жодна подія не змінила баланс у вулканічних системах у кілька тисяч кілометрів одночасно.

Наукові дані вказують на те, що масштабне, синхронне виверження сотень вулканів навколо Тихого океану — виключно гіпотетичний сценарій із дуже низькою ймовірністю. Проте моніторинг регіону Кільця вогню лишається важливим для попередження локальних катастроф.

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Нагадаємо, Ключевська Сопка — найвищий вулкан Євразії, що діє, почав виверження.

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