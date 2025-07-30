Землетрус на Камчатці: почалося виверження вулкана (відео)

Вулкан Ключевська Сопка / Ілюстративне фото / © Pixabay

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Після землетрусу на Камчатці у Росії почалося виверження вулкана Ключевська Сопка. Це вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомили у Камчатській філія Федерального дослідного центру «Єдина геофізична служба РАН».

Вулкан Ключевська Сопка вивергається на Камчатці через найбільший від 1952 року землетрус. Зараз там спостерігається сильне свічення і сходження розпеченої лави по задньому схилу.

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Ключевська Сопка — найвищий вулкан Євразії, що діє. Його висота становить близько 4750 м, а вік — приблизно 7 000 років. Це стратовулкан, який регулярно вивергається і входить до найактивніших у світі. Виверження можуть становити небезпеку для авіації через викиди попелу. Вулкан є частиною природного парку «Вулкани Камчатки», внесеного до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Дата публікації 15:44, 30.07.25 Кількість переглядів 14 Через землетрус на Камчатці почалося виверження вулкана

Нагадаємо, 30 липня на Камчатці стався потужний землетрус магнітудою 8,8. Він викликав цунамі. Для Японії, Китаю, Філіппін та інших країн оголошено попередження.

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