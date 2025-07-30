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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Землетрясение на Камчатке: началось извержение вулкана (видео)

В России началось извержение вулкана Ключевская Сопка — самого высокого и активного в Евразии.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Вулкан Ключевская Сопка / Иллюстративное фото

Вулкан Ключевская Сопка / Иллюстративное фото / © Pixabay

Дополнено новыми материалами

После землетрясения на Камчатке в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Это удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщили в Камчатском филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Вулкан Ключевская Сопка извергается на Камчатке из-за крупнейшего с 1952 года землетрясения. Сейчас там наблюдается сильное свечение и схождение раскаленной лавы по заднему склону.

Ключевская Сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет около 4750 м, а возраст — примерно 7 000 лет. Это стратовулкан, который регулярно извергается и входит в число самых активных в мире. Извержения могут представлять опасность для авиации из-за выбросов пепла. Вулкан является частью природного парка «Вулканы Камчатки», внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Оно вызвало цунами. Для Японии, Китая, Филиппин и других стран объявлено предупреждение.

Толчки были зафиксированы на глубине 18 км в акватории Тихого океана — в 126 км от Петропавловска-Камчатского.

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