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Землетрясение на Камчатке: началось извержение вулкана (видео)
В России началось извержение вулкана Ключевская Сопка — самого высокого и активного в Евразии.
После землетрясения на Камчатке в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Это удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщили в Камчатском филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
Вулкан Ключевская Сопка извергается на Камчатке из-за крупнейшего с 1952 года землетрясения. Сейчас там наблюдается сильное свечение и схождение раскаленной лавы по заднему склону.
Ключевская Сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет около 4750 м, а возраст — примерно 7 000 лет. Это стратовулкан, который регулярно извергается и входит в число самых активных в мире. Извержения могут представлять опасность для авиации из-за выбросов пепла. Вулкан является частью природного парка «Вулканы Камчатки», внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Оно вызвало цунами. Для Японии, Китая, Филиппин и других стран объявлено предупреждение.
Толчки были зафиксированы на глубине 18 км в акватории Тихого океана — в 126 км от Петропавловска-Камчатского.