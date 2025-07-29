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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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718
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В Україні стався землетрус: що відомо

На Буковині зафіксовано слабкий землетрус, який не є небезпечним.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Землетрус

Землетрус

Зранку 29 липня в Україні було зафіксовано землетрус. Підземні поштовхи сталися у Чернівецькій області. Їхня магнітуда була 2,3 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що підземні поштовхи почалися поблизу населених пунктів Волока та Грушівка Чернівецького району. Епіцентр залягав на глибині 2 км.

Підземні поштовхи мали магнітуду 2,3 за шкалою Ріхтера. За класифікацією сейсмологів, це ледве відчутний землетрус. Він не становить небезпеки для населення та інфраструктури.

Як повідомлялося, 13 липня на території Чернівецької області було зафіксовано слабкий землетрус. Він стався районі селища Конятина, що у Вижницькому районі. Магнітуда становила 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, раніше доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь пояснив, чи можуть часті ракетні вибухи спровокувати землетруси в Україні. За словами науковця, наразі жодного зростання кількості підземних поштовхів через війну не зафіксовано. Втім, кліматичні зміни можуть впливати на сейсмічну активність.

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