В Україні стався землетрус: що відомо

Землетрус

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Зранку 29 липня в Україні було зафіксовано землетрус. Підземні поштовхи сталися у Чернівецькій області. Їхня магнітуда була 2,3 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що підземні поштовхи почалися поблизу населених пунктів Волока та Грушівка Чернівецького району. Епіцентр залягав на глибині 2 км.

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Підземні поштовхи мали магнітуду 2,3 за шкалою Ріхтера. За класифікацією сейсмологів, це ледве відчутний землетрус. Він не становить небезпеки для населення та інфраструктури.

Як повідомлялося, 13 липня на території Чернівецької області було зафіксовано слабкий землетрус. Він стався районі селища Конятина, що у Вижницькому районі. Магнітуда становила 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, раніше доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь пояснив, чи можуть часті ракетні вибухи спровокувати землетруси в Україні. За словами науковця, наразі жодного зростання кількості підземних поштовхів через війну не зафіксовано. Втім, кліматичні зміни можуть впливати на сейсмічну активність.

Дата публікації 12:35, 20.07.25 Кількість переглядів 139 Потужні землетруси біля Камчатки: хвилі цунамі можуть накрити узбережжя