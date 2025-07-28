До України повертається спека: синоптикиня назвала дати

Спека / © Associated Press

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Найближчими днями в Україні погода буде дуже нестійка. Втім, від початку серпня спека повернеться. Однак, не всюди.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю для “Главреда”.

"Починаючи від 1-2 серпня в південно-східних областях знову прогнозуємо сильну спеку +35+38 градусів. На решті території України очікуємо від +28 до +34. Дещо свіжіше буде в західних і північних областях, там прогнозуємо +21 +27", - розповіла синоптикиня.

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Тим часом до кінця липня у деяких регіонах будуть похолодання і дощі, а в інших - сильна спека. У найближчі дві доби, 29-30 липня, вночі в багатьох областях очікується від +18 +23, вдень +27 +32. На півдні та сході залишається сильна спека. Там буде +35+38 градусів у денні години.

У західних областях, Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях 30 липня буде незначне похолодання. Вночі температура опуститься до +14+19 градусів, а вдень - +20+25.

"Тобто за рахунок цих атмосферних фронтів відбудеться певний затік більш свіжої повітряної маси, а температура знизиться. Зокрема, і на Київщині", - зазначила синоптикиня.

Як повідомлялося, до України йде антициклон Karlheinz. Він накриє захід країни дощами та грозами, а південь і центр страждатимуть від спеки.

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Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, якою буде погода у серпні. Метеорологи передбачають останній місяць літа з аномальною спекою та нестачею опадів. Температурні показники перевищуватимуть кліматичні норми, а дощі практично не тішитимуть своєю прохолодою.

Дата публікації 17:09, 16.07.25 Кількість переглядів 114 У Херсонській області зафіксували торнадо