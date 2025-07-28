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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Аварія поїзда в Німеччині: серед постраждалих є українці — що відомо про їхній стан

П’ятеро громадян України постраждали в залізничній катастрофі в Німеччині.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Аварія поїзда в Німеччині: серед постраждалих є українці — що відомо про їхній стан

Поїзд зійшов з рейок у ФРН - п’ятеро українців у лікарні / © Associated Press

Внаслідок аварії регіонального поїзда в Німеччині серед постраждалих виявилися п’ятеро громадян України.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України 28 липня, передає “Інтерфакс-Україна”.

«Серед пасажирів перебували п’ятеро громадян України: чоловік віком 59 років та подружжя з двома дітьми. Усіх українців доправили до місцевих лікарень, де вони проходять стаціонарне обстеження. Їхньому життю нічого не загрожує. Серед загиблих українців немає», — йдеться у повідомленні з посиланням на Генеральне консульство України в Мюнхені.

У МЗС також наголосили, що консули тримають справу на контролі та готові надати необхідну допомогу постраждалим. Причини аварії наразі з’ясовують компетентні органи.

Що відомо про аварію потяга у Німеччині

Нагадаємо, що 27 липня поблизу міста Рідлінген, що в федеральній землі Баден-Вюртемберг, з рейок зійшов регіональний потяг, який курсував за маршрутом Ройтлінген – Ульм.

У вагоні перебували понад 100 пасажирів. За попередньою інформацією, загинули троє осіб — машиніст та двоє працівників залізниці. Ще близько 50 людей дістали поранення, з яких щонайменше 25 — у важкому стані.

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