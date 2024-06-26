У Росії пасажирський поїзд зійшов із рейок: що відомо про постраждалих

Точна кількість постраждалих наразі невідома.
У Росії сталася аварія на залізниці. Пасажирський поїзд Воркута-Новоросійськ зійшов із рейок у Комі.
Про це повідомляє російський телеграм-канал канал BAZA.
"Дев'ять пасажирських вагонів поїзда №511 Воркута – Новоросійська зійшли на перегоні Інта-1 – Вугільний. За даними «Бази», НП сталася о 18:12 у Москві. Рятувальники прямують на місце", – пишуть росЗМІ.
Стало відомо, що внаслідок аварії постраждало щонайменше 7 людей. Попередня причина – залізничний насип розмило водою.
Нагадаємо, в Амурській області Росії зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив вугілля Транссибірською залізницею. Під укіс пішло 29 вагонів.
Читайте також: