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У Росії пасажирський поїзд зійшов із рейок: що відомо про постраждалих

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У Росії пасажирський поїзд зійшов із рейок: що відомо про постраждалих

У РФ пасажирський потяг зійшов із рейок

Точна кількість постраждалих наразі невідома.

У Росії сталася аварія на залізниці. Пасажирський поїзд Воркута-Новоросійськ зійшов із рейок у Комі. 

Про це повідомляє російський телеграм-канал канал BAZA.

"Дев'ять пасажирських вагонів поїзда №511 Воркута – Новоросійська зійшли на перегоні Інта-1 – Вугільний. За даними «Бази», НП сталася о 18:12 у Москві. Рятувальники прямують на місце", – пишуть росЗМІ.

Стало відомо, що внаслідок аварії постраждало щонайменше 7 людей. Попередня причина – залізничний насип розмило водою.

У РФ пасажирський потяг зійшов із рейок / ©
У РФ пасажирський потяг зійшов із рейок

Нагадаємо, в Амурській області Росії зійшов з рейок вантажний потяг, який перевозив вугілля Транссибірською залізницею. Під укіс пішло 29 вагонів. 

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