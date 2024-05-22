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Під Москвою загорівся пасажирський поїзд: відео

Під Москвою загорівся пасажирський поїзд: відео

Біля Москви загорівся пасажирський потяг / Фото: скриншот з відео

Про причини пожежі не повідомляють.

У середу, 22 травня, поблизу міста Солнєчногорська під Москвою на залізничній станції “Поварово-1” на Ленінградському напрямку спалахнула електричка. 

Відео інциденту публікують місцеві Telegram-канали. 

На опублікованих кадрах видно, що вогонь повністю охопив один із вагонів, у небо здіймаються клуби диму. 

Про причини пожежі не повідомляють.

Пасажирів приміського потяга евакуювали, жертв начебто не було. 

Відомо, що поруч із місцем інциденту, приблизно за 15 км від місця пожежі, розташоване селище санаторію російського міністерства оборони.

Під Москвою загорівся пасажирський поїзд

Під Москвою загорівся пасажирський поїзд

Нагадаємо, у ніч проти 9 травня на Далекому Сході РФ у морському торговельному порту Петропавловська-Камчатського спалахнула масштабна пожежа.

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