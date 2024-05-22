Усе йде до того, що війська НАТО з'являться в Україні — ЗМІ

Серед європейських союзників зростає підтримка ідеї більш глибокого залучення НАТО до захисту українських кордонів.

Про це заявив Бенджамін Хаддад, член парламенту від партії президента Франції Еммануеля Макрона "Відродження" в інтерв'ю виданню Newsweek.

Бенджамін Хаддад, який вважається провідним голосом у дискусіях щодо зовнішньої політики Франції, сказав, що НАТО та Європейський Союз повинні "змінити тактику" щодо президента Росії Володимира Путіна після більш ніж двох років повномасштабної війни.

Макрон прагне відновити стратегічну неоднозначність Заходу та вивести Москву з рівноваги, серед його останніх пропозицій — розгортання сил НАТО в Україні для виконання небойових завдань. Хоча США негайно відкинули цю ідею, вона знайшла прихильників у Європі, особливо в країнах, які розташовані вздовж російського кордону.

Імпульс для більш глибоких зобов'язань НАТО, включаючи розгортання військ, в Україні "очевидно" наростає, сказав Хаддад.

"Було цікаво побачити, що в перші кілька днів усі казали: "Це суто позиція Франції", - додав він.

Але відтоді провідні європейські діячі висловили свою підтримку пропозиції або принаймні відкритих дебатів щодо неї, зазначив Хаддад. Серед них президент Чехії Петр Павел, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

"Ми витрачаємо надто багато часу на занепокоєння щодо ескалації, коли Росія — це країна, яка ескалувала", — додав Хаддад, припустивши, що західні столиці повинні "креативно подумати" про те, як краще допомогти Києву різними способами.

"Зараз на кордоні з Білоруссю розміщено багато українських військ, щоб запобігти потенційному вторгненню з півночі. Західні сили можуть бути розгорнуті вздовж кордону як "розтяжка" — як у вас є війська в країнах Балтії чи в Польщі — щоб мати можливість звільнити частину цих українських військ, щоб вони пішли на фронт. "Звичайно, це потрібно робити скоординовано. Жодна країна не може це зробити самостійно", - сказав член парламенту Франції.

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Цього місяця у відповідь на українську петицію із закликом до НАТО розгорнути сили речник Кремля Дмитро Пєсков заявив: "Ми неодноразово говорили, що пряме втручання на місці в цей конфлікт військових країн НАТО потенційно несе величезну небезпеку, тому ми вважаємо це надзвичайно складна провокація, не менше, і, звичайно, ми дуже уважно за цим стежимо".

Хаддад сказав, що останні події на фронті в Україні викликають занепокоєння.

"Це вже деякий час викликає занепокоєння. Ми бачимо Росію, яка нарощує агресію, яка перетворила свою промисловість на військову економіку, і я думаю, що ми відстаємо в нашій реакції як у Європі, так і в Сполучених Штатах", - додав Хаддад.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував можливе відправлення інструкторів та військ НАТО до України. Він сказав, що як країна у стані війни, "ми позитивно сприймемо будь-яку допомогу", однак наразі "ніхто нічого не пропонував".

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