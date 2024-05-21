У США пояснили, коли відправлять до України своїх військових інструкторів

До початку повномасштабного російського вторгнення американські військовослужбовці були в Україні.

Наразі у Сполучених Штатів нема плані відправляти своїх військових інструкторів до України, але це може відбутися після завершення бойових дій.

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Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун за підсумками засідання у форматі "Рамштайн", інформує Голос Америки.

Браун зазначив, що до початку повномасштабного російського вторгнення американські військовослужбовці були в Україні, де проводили спільні тренування.

"Зараз цього не відбувається. Коли я казав, що колись врешті ми зможемо це робити знову, це як тільки військовий конфлікт закінчиться, коли буде краща ситуація. Тоді, я підозрюю, ми зможемо привезти інструкторів", - зазначив Браун.

Але, наголосив він, наразі "немає планів привозити американських інструкторів в Україну".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін анонсував системи ППО та снаряди для ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна наполягає на дозволі бити по території Росії зброєю від США.

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