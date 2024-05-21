Загарбники атакують Україну безпілотниками: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 21 травня атакують Україну ударними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні повітряний сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що росіяни запустили безпілотники по Україні з півдня.

"Група безпілотників із Кіровоградщини курсом на Черкащину! Ще одна група безпілотників у Миколаївській області, рухається в напрямку Кіровоградської!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти атакували Київщину дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що під час останньої атаки на Львівщину залетіли три "Шахеди".

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