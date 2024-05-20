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Україна пережила ворожу атаку: де вночі лунали вибухи

Україна пережила ворожу атаку: де вночі лунали вибухи

Окупанти знову тероризували Україну. Фото: скриншот

Окупанти випустили ракету та ударні дрони.

Сьогодні вночі окупанти знову влаштували атаку по Україні. ППО збила всі ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – РФ. У результаті протиповітряного бою усі 29 "Шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники атакували Київщину ударними дронами.

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