Чоловіки мають отримати "мітку" у військовому квитку: що таке штрих-код і чому без нього будуть проблеми

Військовозобов'язані чоловіки отримають електронний код. Електронний код – це номер запису відомостей громадянина, які внесені до єдиного реєстру.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Наразі українські військкомати готуються перейти до єдиної електронної бази – кожному чоловікові віком 18-60 років присвоять електронний код.

ТСН.ua поясняє, навіщо цей код потрібен.

VIN-код — це ідентифікаційний код, який Реєстр "Оберіг" автоматично присвоює військовозобов’язаному, і під час перевірки документів працівниками ТЦК чи поліції буде видно, чи оновила особа свої дані.

Для чого потрібен електронний код

Одна з головних його функцій — швидко знаходити відомості про будь-яку особу, яка перебуває на військовому обліку. Саме завдяки електронному номеру не потрібно шукати всю інформацію в картотеках, вона вже наявна в електронній формі.

Коди, які вручатимуть українцям, складатимуться з 19 цифр та шифруватимуть у собі всю особисту інформацію про власника. Процес формування бази даних має завершитися до кінця цього року, а потім її зможуть використати усі уповноважені силові структури.

Очікується, що код міститиме не лише персональні дані українця, а й показуватиме, де він перебуває. Це значно спростить роботу військкоматів, бо чоловіків не доведеться шукати. Зазначені коди вклеять кожному у його військовий квиток.

Як присвоюватимуть електронні коди

Процедура нагадуватиме вручення повісток. Громадяни, які офіційно працевлаштовані, можуть отримати спеціальний виклик від представників військкоматів, які прибули до їхніх робочих місць. У документі буде зазначено зобов’язання з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для актуалізації даних. Щодо офіційно безробітних осіб, їх закликають добровільно з’явитися до ТЦК та СП.

Як дізнатися свій VIN-код

VIN-код або електронний код військовозобов’язаного формується автоматично під час внесення даних про нього у реєстр. Але юристам вже відомі випадки, коли людей викликають у ТЦК для присвоєння VIN-кодів.

Це означає, що людина може отримати повістку і має з’явитися до ТЦК, щоб вписати або вклеїти електронний код у свій військово-обліковий документ.

Чи необхідно військовозобов'язаному запам'ятовувати електронний код

Знати, запам'ятовувати такий код не є обов'язком військовозобов'язаного.

Його роздруковують і вклеюють у військовий квиток. Для цього не потрібно терміново йти до ТЦК. Код можуть вклеїти у військовий квиток, коли військовозобов’язаного покличуть для звіряння даних або проходження військо-лікарської комісії. Згоди на присвоєння коду, згідно із законом, не потрібно.

Нагадаємо, усі дані чоловіків в Україні після набрання чинності Законом №10449 "Про мобілізацію" будуть оновлені та надійдуть до Єдиного державного реєстру. Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.

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