Мобілізація працівників: кого не призвуть до війська

ТСН.ua зібрав все, що потрібно знати мобілізованому працівникові і його роботодавцю.

Від початку повномасштабної війни в Україні триває загальна мобілізація військовозобов’язаних. На час мобілізації органи державної влади і місцевого самоврядування, а також деякі підприємства, установи/організації мають право забронювати працівників.

Яких працівників поки не призвуть до війська, а яких навпаки – бронювати заборонено, що робити роботодавцю у випадку мобілізації працівника, розбирався ТСН.ua.

Критично важливі підприємства: хто до них належить та які критерії

Забронювати своїх працівників можуть лише ті підприємства чи компанії, які були визнані критично важливими.

Щоб забронювати своїх працівників, компанія має відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв:

сума сплачених податків, зборів, платежів до бюджету та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом року перевищує 1,5 млн євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

підприємство має важливе значення для національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади;

підприємство не має заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб — працівників підприємства за останній календарний квартал не менший за розмір середньої заробітної плати в регіоні за IV квартал 2021 року;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

До критично важливих підприємств в особливий період уряд відносить також:

спеціалізовані установи ООН,

закордонні дипломатичні установи в Україні,

представництва донорських установ,

виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги,

представництва міжнародних організацій,

міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, згідно з переліком, затвердженим МЗС або секретаріатом Кабміну.

Кого не мобілізують з критичних підприємств

Всі ці установи і підприємства мають змогу забронювати своїх працівників.

Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50% кількості військовозобов'язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

Кого заборонено бронювати

У листі Міноборони від 11.03.2022 р. № 220/1469 йдеться про рішення головкома ЗСУ щодо заборони бронювання військовозобов'язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Отже, заборонено бронювати військовозобов'язаних наступних військово-облікових спеціальностей:

рядового, сержантського та старшинського складу: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;

003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569; офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Більше детальніше, про які сцеціальності йдеться, читайте за посиланням.

Що буде з роботою, якщо ви отримали повістку

Якщо на момент вручення повістки ви працевлаштовані, на час мобілізації за вами зберігається ваше робоче місце і трудовий стаж. Станом на зараз зарплата з цивільного місця роботи за мобілізованим не зберігається.

Що потрібно, щоб не втратити своє робоче місце?

Пред'явіть до відділу кадрів повістку ТЦК про призов і подайте заяву про увільнення від роботи у зв’язку з вибуттям у військову частину. На випадок ймовірного незаконного звільнення на копіях заяви та повістки попросіть проставити відмітку про прийняття такої заяви/повістки.

Крім цього ТЦК також повинні письмово повідомляти про призов військовозобов’язаних підприємства, де вони працювали.

Отримайте у відділі кадрів наказ про увільнення вас від роботи зі збереженням робочого місця.

В наказі про увільнення від роботи на час призову зазначаються:

ПІБ працівника та його посада;

дата, з якої працівник є увільненим (збігається із датою призову);

підстава увільнення від роботи (повістка до ТЦК і мобілізація);

твердження, що за працівником зберігається місце роботи і посада, яку він обіймав на момент мобілізації.

Мобілізація працівників: дії кадровика і що потрібно знати роботодавцю 2024

Якщо працівник вирішив добровільно приєднатися до Сил оборони, або йому було надано повістку, звільняти його заборонено. Роботодавець отримує контракт на проходження військової служби чи повістку від ТЦК і заяву на увільнення від роботи. Далі роботодавцю необхідно:

зареєструвати їх у Журналі реєстрації вхідних документів;

видати поточною датою наказ про увільнення працівника від роботи на час проходження служби з дати початку служби зі збереженням місця роботи і посади;

скласти скоригований табель обліку використання робочого часу. Відсутність працівника з дати початку служби позначається буквеним кодом "ІН" або цифровим "22" (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством).

Варто зауважити, що отримання повістки не означає автоматичне відправлення до війська. Тому інколи працівника треба увільнити на день, або кілька днів для проходження ВЛК. Є вірогідність, що його можуть визнати непридатним, або він буде мати інші причини для відстрочки, тому зможе повернутися до своїх обов'язків.

Раніше ми розповідали, як оновити дані в ТЦК від 18 травня.

Читайте також: