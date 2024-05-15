Мобилизация работников: кого не призовут в армию

ТСН.ua собрал все, что нужно знать мобилизованному работнику и его работодателю.

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных. На момент мобилизации органы государственной власти и местного самоуправления, а также некоторые предприятия, учреждения/организации имеют право забронировать работников.

Каких работников пока не призовут в армию, а каких наоборот – бронировать запрещено, что делать работодателю в случае мобилизации работника, разбирался ТСН.ua.

Критически важные предприятия: кто к ним принадлежит и какие критерии

Забронировать своих работников могут только предприятия или компании, которые были признаны критически важными.

Чтобы забронировать своих сотрудников, компания должна отвечать по меньшей мере трем из семи критериев:

сумма уплаченных налогов, сборов, платежей в бюджет и сумма уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за год превышает 1,5 млн евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и займов, за отчетный налоговый год превышает 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с перечнем объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

предприятие имеет важное значение для национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады;

у предприятия нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы застрахованных лиц — работников предприятия за последний календарный квартал не меньше размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 года;

предприятие является резидентом "Дия Сити".

К критически важным предприятиям в особый период правительство относит также:

специализированные учреждения ООН,

зарубежные дипломатические учреждения в Украине,

представительства донорских учреждений,

исполнители проектов международной технической помощи,

представительства международных организаций,

международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за средства международных партнеров, согласно перечню, утвержденному МИДом или секретариатом Кабмина.

Кого не мобилизуют с критических предприятий

Все эти учреждения и предприятия могут забронировать своих работников.

Количество военнообязанных, подлежащих бронированию, должно составлять 50% от количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка. В случае обоснованной потребности количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может превышать 50%.

Кого запрещено бронировать

В письме Минобороны от 11.03.2022 г. № 220/1469 говорится о решении главкома ВСУ о запрете бронирования военнообязанных, имеющих дефицитные военно-учетные специальности.

Следовательно, запрещено бронировать военнообязанных следующих военно-учетных специальностей:

рядового, сержантского и старшинского состава: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 5 06, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 144 153 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 23 326 333 340 379 381 382 383 403 420 460 474 500 501 502 503 507 525 525 550, 554, 569;

003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 5 06, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 144 153 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 23 326 333 340 379 381 382 383 403 420 460 474 500 501 502 503 507 525 525 550, 554, 569; офицерского состава по группам ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Более подробно, о каких сцециальностях идет речь, читайте по ссылке.

Что будет с работой, если вы получили повестку

Если на момент вручения повестки вы трудоустроены, на время мобилизации за вами сохраняется рабочее место и трудовой стаж. На сегодня зарплата с гражданского места работы за мобилизованным не сохраняется.

Что нужно, чтобы не потерять свое рабочее место?

Предъявите в отдел кадров повестку ТЦК о призыве и подайте заявление об освобождении от работы в связи с выбытием в воинскую часть. В случае вероятного незаконного увольнения на копиях заявления и повестки попросите проставить отметку о принятии такого заявления/повестки.

Кроме этого, ТЦК также должны письменно сообщать о призыве военнообязанных предприятия, где они работали.

Получите в отделе кадров приказ об освобождении от работы с сохранением рабочего места.

В приказе об освобождении от работы на время призыва указываются:

ФИО работника и его должность;

дата, с которой работник уволен (совпадает с датой призыва);

основание освобождения от работы (повестка в ТЦК и мобилизация);

утверждение, что за работником сохраняется место работы и должность, занимаемая им на момент мобилизации.

Мобилизация работников: действия кадровика и что нужно знать работодателю 2024

Если работник решил добровольно присоединиться к Силам обороны или ему была предоставлена повестка, увольнять его запрещено. Работодатель получает контракт на прохождение военной службы или повестку от ТЦК и заявление на освобождение от работы. Далее работодателю необходимо:

зарегистрировать его в Журнале регистрации входящих документов;

выдать текущей датой приказ об увольнении работника от работы на время прохождения службы с даты начала службы с сохранением места работы и должности;

составить скорректированный табель учета использования рабочего времени. Отсутствие работника с даты начала службы обозначается буквенным кодом "ИН" или цифровым "22" (другое неотработанное время, предусмотренное законодательством).

Следует заметить, что получение повестки не означает автоматическую отправку в армию. Поэтому иногда работника нужно освободить на день или несколько дней для прохождения ВЛК. Есть вероятность, что его могут признать непригодным или он будет иметь другие причины для отсрочки, поэтому сможет вернуться к своим обязанностям.

Ранее мы рассказывали, как обновить данные в ТЦК с 18 мая.

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