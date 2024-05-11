Як оновити дані в ТЦК з 18 травня: усі подробиці

Оновити свої дані військовозобов'язані зможуть як безпосередньо в ТЦК, так і онлайн.

За новим законом про мобілізацію, всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні прийти до ТЦК та СП, щоб оновити свої військово-облікові дані. Зробити це треба протягом 60 днів після набуття чинності новим законом (від 18 травня).

ТСН.ua розповідає, що для цього потрібно, куди звертатися і як це зробити без візиту до військкомату.

Кому треба оновити дані в ТЦК

Після 18 травня всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів зобов’язані оновити свої особисті дані в ТЦК. Також це можна буде зробити в Центрі надання адміністративних послуг або через електронний кабінет військовозобов’язаного. Планується, що оновлення через ЦНАП має запрацювати від 17 травня, а електронний кабінет — від 17 червня.

Оновити свої військово-облікові дані від 18 травня повинні:

призовники віком 17-25 років, які мають посвідчення про приписку;

військовозобов’язані віком 25-60 років, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток;

жінки-медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку.

Як повідомив представник Генштабу ЗСУ полковник Юрій Глущенко, оновити свої військово-облікові дані повинні всі чоловіки віком від 18 до 60 років — незалежно від того, чи є особа придатною, обмежено придатною, непридатною до військової служби.

Глущенко також нагадав, що статус “обмежено придатний” був виключений з нового закону. Тож тепер громадянам надаватимуть лише статуси придатний або непридатний до військової служби.

“Ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації”, — пояснив представник Генштабу.

Кому не треба йти до ТЦК

Як пояснив Глущенко, не потрібно йти до ТЦК для оновлення інформації громадянам віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Цей факт має бути зазначений у відповідних державних реєстрах і військових квитках громадян.

Якщо у військово-обліковому документі чоловіка відсутня відмітка про виключення з військового обліку, то в працівників ТЦК можуть виникнути питання до такої особи для уточнення її статусу.

Якщо людина була виключена з військового обліку, але не має відповідного запису у військово-обліковому документі, треба звернутися до ТЦК для отримання цього запису.

Також чоловіки віком від 18 до 60 років, які після публікування закону про мобілізацію (17 квітня) вже оновили свої дані в ТЦК, не зобов’язані оновлювати інформацію знову після набуття чинності законом 18 травня.

Які документи треба взяти з собою до ТЦК: повний список

Згідно із законодавством, громадяни, які планують відвідати ТЦК, повинні принести із собою оригінали та копії таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія (у разі наявності);

документи про освіту;

документи про склад сім’ї, наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю (якщо є);

документи, які підтверджують право на відстрочку (якщо є у наявності).

Зазначимо, що в разі відмови військовозобов'язаного з'явитися до ТЦК і СП, спочатку його буде шукати поліція, а згодом він постане перед судом. Водночас громадянин повинен перебувати на військовому обліку, з якого виключають лише тих, хто непридатний до військової служби, помер або через інші причини.

Чи варто стояти у черзі до ТЦК?

За словами народного депутата Федора Веніславського, черги біля ТЦК є наслідком того, що наші громадяни не до кінця розуміють усі можливості, які надані їм новим законом про мобілізацію для актуалізації персональних даних.

“Фізичне відвідування ТЦК — це лише один із можливих варіантів. Адже, окрім цього, люди можуть скористатися послугами у Центрах з надання адміністративних послуг чи електронним кабінетом військовозобов’язаного”, — розповідає ТСН. ua Федір Веніславський, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як оновити свої дані без візиту до ТЦК

Народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз пояснила, що після набуття чинності ухваленого закону про мобілізацію, військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до військкомату. Про це вона розповіла в інтерв'ю NV.

Зокрема це можна зробити через ЦНАП, або через електронний кабінет, коли він запрацює.

“Можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, де … вам ніхто не вручатиме повістку. Ви просто оновлюєте свою контактну інформацію, персональні дані. Можна оновити через електронний кабінет, коли він запрацює, дистанційно”, — заявила Фріз.

Нардепка також наголосила, що повістки через електронний кабінет громадянам України вручати не будуть. Повістки вручатимуть фізично або надсилатимуть поштою.

В Міноборони ТСН.ua запевнили, що альтернатива стояння в чергах під ТЦК та СП з’явиться після того, як закон про мобілізацію набуде чинності – 18 травня. Від цієї дати має запрацювати електронний кабінет військовозобов’язаного, принаймні його базова версія, і тоді ж мають розпочати приймання документів у ЦНАПах, які начебто вже готові до такої роботи, лише чекають на постанову Кабміну, яка все врегулює.

“Зараз триває робота над створенням електронного кабінету, враховуються всі нюанси, пов'язані з кіберзахистом інформації”, — розповів ТСН.ua Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України.

Оновлення даних в ТЦК: дедлайн

Оновлення даних має відбутись впродовж 60 днів від набрання чинності змін до закону про мобілізацію, тобто, до 16 липня.

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №10379, який передбачає збільшення штрафів для порушників закону про мобілізацію.

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