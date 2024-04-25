Які документи треба взяти з собою до ТЦК: повний список

Після 18 травня протягом 60 діб військовозобов'язані громадяни України повинні оновити свої дані в ТЦК.

Військовозобов'язані громадяни України мусять з'явитися до Територіальних центрів комплектування й оновити облікові дані. Це стосується чоловіків призовного віку – від 18 до 60 років.

Які документи треба взяти з собою до ТЦК — далі в матеріалі ТСН.ua.

Згідно з законодавством, громадяни, які планують відвідати ТЦК, повинні принести із собою оригінали та копії таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія (у разі наявності);

документи про освіту;

документи про склад сім’ї, наявність дітей чи догляд за особами з інвалідністю (якщо є);

документи, які підтверджують право на відстрочку (якщо є у наявності).

Зазначимо, шо в разі відмови військовозобов'язаного з'явитися до ТЦК і СП, спочатку його буде шукати поліція, а згодом він постане перед судом. Водночас громадянин повинен перебувати на військовому обліку, з якого виключають лише тих, хто непридатний до військової служби, помер або через інші причини.

Зауважимо, що військовозобов’язані можуть оновити свої дані як у ТЦК особисто, так і через електронний кабінет призовника, реєстрація в якому є добровільною. Ті, хто проігнорує ці вимоги, автоматично вважатимуться ухилянтами, за що загрожуватиме покарання

Нагадаємо, новий Закон про мобілізацію набере чинності вже від 18 травня. Однією з норм, яка стосується мільйонів українських чоловіків, є обов’язок оновити свої дані протягом 60 днів. Якщо не з'явився до ТЦК протягом цього часу, то центр звертається до поліції, яка вносить цю людину до відповідної бази розшуку.

Нині біля центрів комплектування вже з'являються черги. Командування Сухопутних військ України відреагувало на це.

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