Чоловікам не видають паспорти за кордоном: усе про рішення МЗС, бунти і депортацію з ЄС

Зокрема, в Польщі вже висловилися про готовність допомогти Україні повернути її громадян-чоловіків на Батьківщину.

Після рішення МЗС України призупинити консульські послуги чоловікам призовного віку українці збунтувалися за кордоном та навіть блокували паспортний сервіс. Частина з них розповідають, що не збираються ставати на військовий облік і повертатися на Батьківщину. Однак в ЄС вже лунають заяви про готовність депортувати українських чоловіків.

Усе про ситуацію з консульськими послугами, паспортами, бунти чоловіків за кордоном і можливу депортацію читайте на ТСН.ua.

Консульства припинили надавати послуги чоловікам – деталі рішення

Від 23 квітня всі консульства України за кордоном тимчасово припинили надавати послуги чоловікам-громадянам призовного віку. Тобто наразі чоловіки фактично не можуть ні отримати вже оформлені паспорти, ні подати заявки на оформлення нових, крім оформлення документів для повернення до України.

Як пояснили в МЗС, усе через те, що 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію, і виникла необхідність вирішити питання щодо військового обліку чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Після набуття чинності мобілізаційного закону процес приймання та розгляду заяв відновлять з урахуванням нових вимог закону.

В МЗС вказали, що чоловіки знову отримають доступ до консульських послуг, якщо після набуття чинності закону про мобілізацію протягом 60 днів поновлять свої дані військового обліку в ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років з дійсними військово-обліковими документами.

Якщо військовозобов'язаний не стане на облік, йому обмежать консульські послуги і можуть виписати штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.

Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків

Окрім того, 24 квітня стало відомо, що постановою № 443 Кабмін заборонив пересилати за кордон закордонні паспорти та паспорти громадянина України чоловіків призовного віку. Тобто зараз чоловіки можуть отримати свої документи тільки в Україні.

"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", – повідомили в уряді.

Там зазначили, що ці вимоги не стосуються чоловіків, яким дозволено перетинати кордон відповідно до встановлених правил.

Як уточнили в МЗС, заборона на пересилання паспортів за кордон стосується тільки ДП "Документ". У міністерстві вказали, що консульські послуги українцям надаються в закордонних дипустановах держави, а "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме держпідприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України. Порядок роботи консульської служби МЗС залишається без змін.

Чоловіки за кордоном бунтують: скандали у паспортних сервісах

Рішення МЗС не на жарт розлютило українське суспільство. Що вже й казати про тих чоловіків, які напередодні прийшли до закордонних установ, де мали подати документи на продовження паспортів або ж отримати нові. Біля центрів видавання паспортів зібралися шалені черги з розлючених чоловіків та їхніх родин, а працівники центрів не могли надати жодних пояснень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Розлючені українці штурмують центри видачі паспортів за кордоном: що відбувається?!

Фактично одночасно з рішенням МЗС у ДП "Документ" зависла база і там перестали видавати вже готові паспорти і чоловікам, і жінкам.

Так, біля консульського відділу у Варшаві чоловіки лише з оголошення на брамі довідалися про рішення МЗС, здивувалися і обурилися, бо дехто вже отримав відмову.

"Загубив паспорт, хочу відновити цей паспорт, ну і немає нікого з понеділка, і така справа. Погано до цього ставлюся, в мене тут родина, жінка, діти і тепер я мушу повертатись до України, щоб підтвердити свою особу, ну так виходить. Або якісь там документи будуть видавати у військкоматі, щось такого, сам нічого не знаю ще", — прокоментував українець Владислав.

Ще один українець Станіслав так висловився про ситуацію: "Це права людини порушуються. Я так думаю, по-перше. По-друге, я думаю, що зараз дуже сильна корупція в Україні. Зараз в цей час мають воювати не люди, а має техніка воювати. І для чого створені президенти, для чого створені депутати? Для того, щоб війни не допустити".

Українські чоловіки бунтують за кордоном / Фото: ТСН.ua

24 квітня стало відомо, що в Польщі українці заблокували паспортний сервіс з вимогою надати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документи готові, проте коли прийшли по них, видавати паспорти в сервісі відмовилися. Через це там відбулися величезні сутички. Українці викликали поліцію, але та допомогти не може.

"Тут відбувається жах. До прикладу, вчора, сьогодні люди приїжджають забирати документи, вони отримали смс, що документ готовий. Наприклад, вчора це (інформація про призупинення консульських послуг – ред.) з'явилося тільки о 10-й ранку, люди приїхали на 7-му, на 9-ту ранку, вони вже там стоять забрати документи. І о 9-й все було добре, о 10-й людям говорять, що "ми вам документи не видамо, робіть, що хочете, до побачення"... Звичайно, що люди обурені, люди заплатили гроші, люди не можуть отримати свій паспорт, свої документи, за які вони заплатили", – розповів спеціаліст зі справ легалізації перебування та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка.