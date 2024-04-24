Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків

Йдеться про документи для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Кабінет міністрів заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки на Батьківщині.

Про це йдеться в постанові уряду.

"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", – йдеться в повідомленні.

Ці вимоги не застосовуються до чоловіків, яким дозволено перетинати кордон відповідно до встановлених правил.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року Кабмін дозволив органам дипломатичної служби та Державній міграційній службі (ДМС) пересилати паспорти громадянина України для виїзду за кордон та паспорти громадянина України у формі ID-картки.

Також ми писали, що МЗС України наказало всім дипломатичним установам від 23 квітня тимчасово припинити надання послуг чоловікам призовного віку, окрім оформлення документів для повернення до України.

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