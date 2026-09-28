Паспортний сервіс закриває приймання на три дні: кого це стосується

Паспортний сервіс / © УНІАН

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Відділи Паспортного сервісу тимчасово припинять прийом громадян до 30 вересня. Причина — проведення регламентних технічних робіт.

Про це повідомили у Паспортному сервісі.

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У зазначені дні громадяни не зможуть скористатися послугами під час особистого прийому. Водночас видача вже готових документів відбуватиметься відповідно до звичайного графіка роботи відділень.

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Що буде з електронною чергою

Скасовувати самостійно записи до електронної черги не потрібно. Усі записи залишаються дійсними, однак прийом за ними перенесуть на іншу дату.

У Паспортному сервісі зазначили, що їхні фахівці зв’яжуться з відвідувачами, щоб узгодити нові дату та час прийому.

Громадянам, які мали запис на 28–30 вересня, не потрібно повторно реєструватися в електронній черзі — з ними мають зв’язатися для перенесення візиту.

Нагадаємо, РФ хоче «вибити» дата-центри та залишити Київ без зв’язку. На думку кіберексперта Костянтина Корсуна, атаки реактивними БпЛА по дата-центрах — це ще не все. Ключовими цілями для ворога й надалі залишаються енергетика та паливний сектор.

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