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Паспортний сервіс закриває приймання на три дні: кого це стосується
Паспортний сервіс до 30 вересня не прийматиме громадян через технічні роботи. Що буде із записами та готовими документами.
Відділи Паспортного сервісу тимчасово припинять прийом громадян до 30 вересня. Причина — проведення регламентних технічних робіт.
Про це повідомили у Паспортному сервісі.
У зазначені дні громадяни не зможуть скористатися послугами під час особистого прийому. Водночас видача вже готових документів відбуватиметься відповідно до звичайного графіка роботи відділень.
Що буде з електронною чергою
Скасовувати самостійно записи до електронної черги не потрібно. Усі записи залишаються дійсними, однак прийом за ними перенесуть на іншу дату.
У Паспортному сервісі зазначили, що їхні фахівці зв’яжуться з відвідувачами, щоб узгодити нові дату та час прийому.
Громадянам, які мали запис на 28–30 вересня, не потрібно повторно реєструватися в електронній черзі — з ними мають зв’язатися для перенесення візиту.
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