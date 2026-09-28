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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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168
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2 хв

РФ хоче «вибити» дата-центри та залишити Київ без зв’язку: експерт пояснив, що загрожує столиці

На думку кіберексперта Костянтина Корсуна, атаки реактивними безпілотниками по дата-центрах — це лише «проба пера», а ключовими цілями для ворога й надалі залишаються енергетика та паливний сектор.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Чи загрожує Києву втрата зв'язку через атаки на дата-центри

Чи загрожує Києву втрата зв’язку через атаки на дата-центри / © Unsplash

Спроби російських окупантів залишити Україну без Інтернету шляхом ударів по дата-центрах не призведуть до повного колапсу Мережі.

Про це заявив експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун, передає «Київ 24».

Аналітик запевняє, що гіршої ситуації порівняно з минулим, позаминулим і позапозаминулим роком не буде.

Корсун нагадав, що найпотужнішу спробу повністю позбавити Україну Інтернету Росія здійснила ще на початку повномасштабного вторгнення. Ще одна масована атака, зокрема у кіберпросторі, на український зв’язок була у травні.

«Це було. Я пам’ятаю, що минулої осені я давав безліч різних коментарів на питання: „А що буде, якщо росіяни відімкнуть нам Інтернет?“ Особливо актуальне це питання було у 2022-му році, ось на початку вторгнення і у травні, коли була наймасованіша, сфокусована, сконцентрована саме на те, щоб покласти в Україні Інтернет, російська кібератака. Там SynFlood (одна з найпоширеніших різновидів мережевих атак — Ред.) застосовували просто в якихось космічних масштабах», — нагадав аналітик.

За словами експерта, тоді всі українські провайдери об’єдналися, проте це не була публічна історія. Тим не менш, тоді більшість користувачів в Україні навіть не помітили якихось перебоїв.

«Те, що зараз у росіян нова зброя — реактивні „Шахеди“, і вони вирішили влупити по дата-центрах, — я вважаю, що це важлива, але не пріоритетнааа ціль для росіян», — припустив Корсун.

На його думку, для РФ більш пріоритетними для ударів є об’єкти енергетики і паливної інфраструктури.

Чи реально «покласти» мобільний зв’язок в Києві

Експерт певен, що це — неможливо.

«Тому що його (мобільний зв’язок — Ред.) не могли покласти навіть під час жорстких блекаутів», — підсумував Костянтин Корсун.

Раніше прем’єр Сергій Корецький, відповідаючи на запитання, чи залишиться Україна без Інтернету, заявив, що «треба виходити з найгіршого сценарію».

Нагадаємо, нардеп Федієнко пояснив, чи можливо в Україні «вибити» Інтернет.

Вчора, 27 вересня у Мінцифри попередили, що ворожі атаки спричинили навантаження на цифрову інфраструктуру Києва та області.

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