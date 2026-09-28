Удар по медцентру «Добробут» у Києві: з’явилися кадри руйнувань зсередини

Російські війська вдруге вдарили по медичному центру «Добробут» / © Фото із соціальних мереж

Реклама

Російські війська вже вдруге вдарили по медичному центру «Добробут» на вулиці Антоновича у Києві.

У компанії розповіли про наслідки атаки та показали кадри руйнувань зсередини будівлі.

Реклама

Повідомляється, що внаслідок атаки постраждали семеро людей. Шестеро з них — працівники «Добробуту». Водночас усі співробітники та відвідувачі медцентру залишилися живими.

Реклама

На місце оперативно прибули вільні бригади невідкладної допомоги «Добробуту». Постраждалим надали медичну допомогу, кількох людей доправили до приймальних відділень інших медцентрів мережі.

Що пошкоджено

Після удару палають і пошкоджені верхні поверхи будівлі, де розташована Академія «Добробут». Пожежа також охопила приміщення поліклініки на нижніх поверхах.

З першого по третій поверхи з боку внутрішнього двору вибуховою хвилею вибило вікна. Також пошкоджено медичне обладнання.

Дата публікації 18:27, 28.09.26 Кількість переглядів 8 Російські війська вдруге вдарили по медичному центру Добробут

На місці працюють пожежники та рятувальники ДСНС. У «Добробуті» наразі з’ясовують повний масштаб руйнувань.

Реклама

Медичний центр на вулиці Антоновича найближчими днями не працюватиме. У компанії заявили, що намагатимуться якомога швидше відновити його роботу.

Інші медичні центри мережі продовжують працювати.

Що відомо про удари по Києву та Київщині 28 вересня

Під час російської атаки на Київ 28 вересня один із ударів припав по семиповерховій будівлі медичного центру «Добробут» у Шевченківському районі.

За даними ДСНС, постраждали троє людей. Під час розвідки вогнеборці врятували мешканку будинку та ліквідували пожежу. Також поруч горіла покрівля чотириповерхового житлового будинку.

Реклама

У ніч проти 28 вересня російські війська також атакували Київщину дронами. Загинули троє мирних жителів, ще восьмеро дістали поранення. Руйнування зафіксували у Броварському, Бучанському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах, загалом пошкоджено 21 об’єкт.

Вранці атака продовжилася вже по столиці. Падіння безпілотників зафіксували в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах. Унаслідок одного з ударів також виникла пожежа в будівлі Національної академії наук України.

Новини партнерів