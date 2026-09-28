ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
17
Время на прочтение
2 мин

Удар по медцентру «Добробут» в Киеве: появились кадры разрушений изнутри

В «Добробуте» рассказали о последствиях удара по медцентру на Антоновича.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Российские войска второй раз ударили по медицинскому центру «Добробут»

Российские войска второй раз ударили по медицинскому центру «Добробут»

Российские войска уже вторично ударили по медицинскому центру «Добробут» на улице Антоновича в Киеве.

В компании рассказали о последствиях атаки и показали кадры разрушений изнутри здания.

Сообщается, что в результате атаки пострадали семь человек. Шесть из них — работники «Добробута». В то же время, все сотрудники и посетители медцентра остались живы.

На место оперативно прибыли свободные бригады неотложной помощи «Добробуту». Пострадавшим оказали медицинскую помощь, несколько человек доставлены в приемные отделения других медцентров сети.

Что повреждено

После удара пылают и повреждены верхние этажи здания, где расположена Академия «Добробут». Пожар также охватил помещение поликлиники на нижних этажах.

С первого по третий этажи со стороны внутреннего двора взрывной волной выбило окна. Также повреждено медицинское оборудование.

На месте работают пожарные и спасатели ГСЧС. В «Добробуте» выясняют полный масштаб разрушений.

Медицинский центр на улице Антоновича в ближайшие дни не будет работать. В компании заявили, что постараются как можно быстрее возобновить его работу.

Остальные медицинские центры сети продолжают работать.

Что известно об ударах по Киеву и Киевщине 28 сентября

Во время российской атаки на Киев 28 сентября один из ударов пришелся по семиэтажному зданию медицинского центра «Добробут» в Шевченковском районе.

Во время разведки пожарные спасли жительницу дома и ликвидировали пожар. Также рядом горела кровля четырехэтажного жилого дома.

В ночь на 28 сентября российские войска также атаковали Киевщину дронами. Погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения. Разрушение зафиксировали в Броварском, Бучанском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах, всего поврежден 21 объект.

Утром атака продолжилась уже по столице. Падение беспилотников было зафиксировано в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах. В результате одного из ударов также возник пожар в здании Национальной академии наук Украины.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie