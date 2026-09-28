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Удар по медцентру «Добробут» в Киеве: появились кадры разрушений изнутри
В «Добробуте» рассказали о последствиях удара по медцентру на Антоновича.
Российские войска уже вторично ударили по медицинскому центру «Добробут» на улице Антоновича в Киеве.
В компании рассказали о последствиях атаки и показали кадры разрушений изнутри здания.
Сообщается, что в результате атаки пострадали семь человек. Шесть из них — работники «Добробута». В то же время, все сотрудники и посетители медцентра остались живы.
На место оперативно прибыли свободные бригады неотложной помощи «Добробуту». Пострадавшим оказали медицинскую помощь, несколько человек доставлены в приемные отделения других медцентров сети.
Что повреждено
После удара пылают и повреждены верхние этажи здания, где расположена Академия «Добробут». Пожар также охватил помещение поликлиники на нижних этажах.
С первого по третий этажи со стороны внутреннего двора взрывной волной выбило окна. Также повреждено медицинское оборудование.
На месте работают пожарные и спасатели ГСЧС. В «Добробуте» выясняют полный масштаб разрушений.
Медицинский центр на улице Антоновича в ближайшие дни не будет работать. В компании заявили, что постараются как можно быстрее возобновить его работу.
Остальные медицинские центры сети продолжают работать.
Что известно об ударах по Киеву и Киевщине 28 сентября
Во время российской атаки на Киев 28 сентября один из ударов пришелся по семиэтажному зданию медицинского центра «Добробут» в Шевченковском районе.
Во время разведки пожарные спасли жительницу дома и ликвидировали пожар. Также рядом горела кровля четырехэтажного жилого дома.
В ночь на 28 сентября российские войска также атаковали Киевщину дронами. Погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения. Разрушение зафиксировали в Броварском, Бучанском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах, всего поврежден 21 объект.
Утром атака продолжилась уже по столице. Падение беспилотников было зафиксировано в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах. В результате одного из ударов также возник пожар в здании Национальной академии наук Украины.