Удар по медцентру «Добробут» в Киеве: появились кадры разрушений изнутри

Российские войска второй раз ударили по медицинскому центру «Добробут»

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Российские войска уже вторично ударили по медицинскому центру «Добробут» на улице Антоновича в Киеве.

В компании рассказали о последствиях атаки и показали кадры разрушений изнутри здания.

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Сообщается, что в результате атаки пострадали семь человек. Шесть из них — работники «Добробута». В то же время, все сотрудники и посетители медцентра остались живы.

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На место оперативно прибыли свободные бригады неотложной помощи «Добробуту». Пострадавшим оказали медицинскую помощь, несколько человек доставлены в приемные отделения других медцентров сети.

Что повреждено

После удара пылают и повреждены верхние этажи здания, где расположена Академия «Добробут». Пожар также охватил помещение поликлиники на нижних этажах.

С первого по третий этажи со стороны внутреннего двора взрывной волной выбило окна. Также повреждено медицинское оборудование.

Дата публикации 18:27, 28.09.26 Количество просмотров 3 Российские войска вторично ударили по медицинскому центру Добробут

На месте работают пожарные и спасатели ГСЧС. В «Добробуте» выясняют полный масштаб разрушений.

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Медицинский центр на улице Антоновича в ближайшие дни не будет работать. В компании заявили, что постараются как можно быстрее возобновить его работу.

Остальные медицинские центры сети продолжают работать.

Что известно об ударах по Киеву и Киевщине 28 сентября

Во время российской атаки на Киев 28 сентября один из ударов пришелся по семиэтажному зданию медицинского центра «Добробут» в Шевченковском районе.

Во время разведки пожарные спасли жительницу дома и ликвидировали пожар. Также рядом горела кровля четырехэтажного жилого дома.

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В ночь на 28 сентября российские войска также атаковали Киевщину дронами. Погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения. Разрушение зафиксировали в Броварском, Бучанском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском районах, всего поврежден 21 объект.

Утром атака продолжилась уже по столице. Падение беспилотников было зафиксировано в Оболонском, Шевченковском и Дарницком районах. В результате одного из ударов также возник пожар в здании Национальной академии наук Украины.

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