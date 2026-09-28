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ТСН у соціальних мережах

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Центр Києва знову під ударом: окупанти поцілили в будівлю медцентру

На місці працюють екстрені служби.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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У Києві влучили в медцентр «Добробут».

У Києві влучили в медцентр «Добробут». / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві зафіксували ще одне влучання під час російської атаки. У Шевченківському районі удар припав по семиповерховій будівлі медичного центру «Добробут».

Про це повідомляють міський голова Києва Віталій Кличко та кореспондент ТСН.ua.

За його словами, влучання сталося на рівні четвертого поверху будівлі. Також повідомляють, що уламки перекинулись на сусідні будівлі.

Екстрені служби вже прибули на місце. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Що відомо про атаку на Київ та область

У ніч проти 28 вересня російські війська атакували Київщину дронами. Внаслідок ударів загинули троє мирних жителів, ще восьмеро дістали поранення.

Руйнування зафіксували у Броварському, Бучанському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах. Загалом пошкоджено 21 об’єкт.

Вранці атака продовжилася вже по Києву. Падіння безпілотників зафіксували в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах. Через удар також виникла пожежа в Національній академії наук України.

У Шевченківському районі повідомляли про травмованих і загиблих. В Оболонському районі один із безпілотників упав на території нежитлової забудови. На місцях працюють екстрені служби.

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