Центр Києва знову під ударом: окупанти поцілили в будівлю медцентру

У Києві влучили в медцентр «Добробут». / © ТСН

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У Києві зафіксували ще одне влучання під час російської атаки. У Шевченківському районі удар припав по семиповерховій будівлі медичного центру «Добробут».

Про це повідомляють міський голова Києва Віталій Кличко та кореспондент ТСН.ua.

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За його словами, влучання сталося на рівні четвертого поверху будівлі. Також повідомляють, що уламки перекинулись на сусідні будівлі.

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Екстрені служби вже прибули на місце. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.

Дата публікації 15:35, 28.09.26 Кількість переглядів 23 У Шевченківському районі влучили в адміністративну будівлю

Що відомо про атаку на Київ та область

У ніч проти 28 вересня російські війська атакували Київщину дронами. Внаслідок ударів загинули троє мирних жителів, ще восьмеро дістали поранення.

Руйнування зафіксували у Броварському, Бучанському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах. Загалом пошкоджено 21 об’єкт.

Вранці атака продовжилася вже по Києву. Падіння безпілотників зафіксували в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах. Через удар також виникла пожежа в Національній академії наук України.

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У Шевченківському районі повідомляли про травмованих і загиблих. В Оболонському районі один із безпілотників упав на території нежитлової забудови. На місцях працюють екстрені служби.

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