Кривава ніч на Харківщині: ворог накрив з РСЗВ ринок, багато пошкоджень, є поранені (фото)

Пожежа на ринку в Ізюмі внаслідок російської атаки / © Ізюмська МВА

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Російські війська у ніч проти 28 вересня завдали удару по Ізюму на Харківщині. Під вогнем опинився район Центрального ринку, де виникла пожежа та постраждали люди.

Про це повідомила Ізюмська МВА.

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Атака на Ізюм сталася близько 00:40, попередньо, із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

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Влучання зафіксували в районі Центрального ринку. Через обстріл спалахнула пожежа у приміщеннях комерційного призначення.

Попередньо, пошкоджено понад 20 торговельних об’єктів. Також у кількох багатоквартирних будинках частково вибило вікна.

Наразі відомо про двох постраждалих. Медики надали їм необхідну допомогу.

Інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється.

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Пожежа на ринку в Ізюмі внаслідок російської атаки / © Ізюмська МВА

Пожежа на ринку в Ізюмі внаслідок російської атаки / © Ізюмська МВА

Пожежа на ринку в Ізюмі внаслідок російської атаки / © Ізюмська МВА

Нагадаємо, цієї ж ночі російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова. За словами міського голови Ігора Терехова, є двоє постраждалих. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, наслідки наразі уточнюються.

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