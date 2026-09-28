ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
740
Час на прочитання
1 хв

Кривава ніч на Харківщині: ворог накрив з РСЗВ ринок, багато пошкоджень, є поранені (фото)

Нічний обстріл призвів до руйнування понад двадцяти торговельних павільйонів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожежа на ринку в Ізюмі внаслідок російської атаки

Пожежа на ринку в Ізюмі внаслідок російської атаки / © Ізюмська МВА

Російські війська у ніч проти 28 вересня завдали удару по Ізюму на Харківщині. Під вогнем опинився район Центрального ринку, де виникла пожежа та постраждали люди.

Про це повідомила Ізюмська МВА.

Атака на Ізюм сталася близько 00:40, попередньо, із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Влучання зафіксували в районі Центрального ринку. Через обстріл спалахнула пожежа у приміщеннях комерційного призначення.

Попередньо, пошкоджено понад 20 торговельних об’єктів. Також у кількох багатоквартирних будинках частково вибило вікна.

Наразі відомо про двох постраждалих. Медики надали їм необхідну допомогу.

Інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється.

Пожежа на ринку в Ізюмі внаслідок російської атаки / © Ізюмська МВА

Пожежа на ринку в Ізюмі внаслідок російської атаки / © Ізюмська МВА

Пожежа на ринку в Ізюмі внаслідок російської атаки / © Ізюмська МВА

Пожежа на ринку в Ізюмі внаслідок російської атаки / © Ізюмська МВА

Пожежа на ринку в Ізюмі внаслідок російської атаки / © Ізюмська МВА

Пожежа на ринку в Ізюмі внаслідок російської атаки / © Ізюмська МВА

Нагадаємо, цієї ж ночі російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова. За словами міського голови Ігора Терехова, є двоє постраждалих. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, наслідки наразі уточнюються.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie