Кому варто виїхати на зиму з міст: прем'єр назвав конкретну категорію

Масовий виїзд із міст є крайністю, але маломобільним варто подбати про житло на зиму — Корецький / © ТСН

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Масовий виїзд українців із міст напередодні зими 2026-2027 є крайнім заходом, проте родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю варто заздалегідь подбати про альтернативне житло на період можливих блек-аутів.

Про це в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур порадив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, оцінюючи готовність країни до чергового опалювального сезону.

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Чи варто виїжджати з міст і що робити маломобільним

На питання, чи потрібно людям готуватися до виїзду з міст на порозі зими 2026-2027, Корецький відверто відповів, «завжди виходить з найгіршого сценарію».

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«Виїжджати — це якась вже крайність. Але, наприклад, є люди маломобільні або з інвалідністю. Чому не подбати саме за цих людей, їхнім родичам або соціальним службам міста, столиці, зокрема. Я про це з мером (Києва — Ред.) розмовляв. Їх є чітка дуже кількість. Ну можна ж це зробити раніше, між зимою? Буде результат. Працюють з цими людьми з особливими потребами, маломобільні, з інвалідністю, і визначені вже місця, де можна… Якщо людина живе, наприклад, на 16-му поверсі, і, наприклад, будуть відключення світла. Для чого потім, в цей момент, коли атаки, руйнування, є потреба ДСНС, фахівців приділяти увагу ліквідації наслідків, і ми будемо саме в той момент займатися людьми, які потребують додаткової уваги. Чому це не зробити сьогодні? Тому робимо», — каже прем’єр.

Саме таким категоріям людей він радить знайти на зимовий період альтернативне місце перебування.

Підготовка до зими

Корецький запевнив, що План стійкості виконується. За його словами, цього року збудовано більше генеруючих потужностей. Зарезервовано більше критичних елементів і критичних об’єктів додатковим резервним живленням.

«Захистити все неможливо. Від балістики взагалі доволі складно. Але висновки з минулої зими, уроки з минулої зими дають про себе знати і ми суттєво якісніше готуємося до цієї зими», — запевнив він.

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Водночас очільник уряду підкреслив, що загрози залишаються високими, оскільки окупанти змінили й удосконалили свою тактику.

«Легко не буде точно, але в нас немає іншого сценарію, в нас немає іншого варіанту. Тому ми дійсно багато робимо для того, щоб підготуватися, краще підготуватися, ніж минулої зими, але виходячи з викликів і наслідків, а так, а вони точно будуть, будемо реагувати», — підсумував Корецький.

Раніше прем’єр Корецький відповів, чи залишиться Україна без інтернету.

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