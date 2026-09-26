Зима може стати вирішальною: професор розповів, що готує Путін і до чого тут Китай

Сі Цзіньпін та Путін / © Associated Press

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Україна прагне заручитися максимальною підтримкою міжнародних партнерів напередодні зими. Водночас Росія продовжує вдосконалювати свої засоби ураження, зокрема нарощує можливості ударних безпілотників.

Про це в етері Еспресо заявив професор стратегічних досліджень Університету Флориди та старший науковий співробітник Атлантичної ради у Вашингтоні Ендрю Міхта.

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Професор звернув увагу на поглиблення співпраці між Москвою та Пекіном. На його думку, Китай фактично сприяє тому, що Росія продовжує агресію проти України.

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«Ми бачимо фактичний союз Китаю та Росії. Китай, по суті, сприяє продовженню російської агресії проти України. Я переконаний, що Путін тісно координує із Сі Цзіньпіном свої дії та наміри», — сказав Міхта.

Водночас адміністрація Дональда Трампа, за словами професора, намагається одночасно працювати за кількома зовнішньополітичними напрямами.

Одним із головних завдань Вашингтона Міхта назвав завершення війни з Іраном таким чином, щоб це не сприймалося як поразка США, а також недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

Паралельно Сполучені Штати докладають зусиль для пошуку шляхів припинення війни в Україні. У цьому контексті професор згадав дипломатичну місію Віткоффа та Кушнера, які відвідували Київ і Москву.

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На цьому тлі Україна, за словами Міхти, намагається максимально зміцнити міжнародну підтримку напередодні зимового періоду.

Водночас Росія продовжує розвивати свої засоби ураження. Зокрема, йдеться про безпілотники, яким збільшують дальність польоту та встановлюють турбореактивні двигуни.

«Я думаю, що Путін, з огляду на нинішні масштаби мобілізації в Росії та рівень її готовності, спробує зробити цю зиму вирішальною», — наголосив Міхта.

На думку професора, активізація дипломатичних контактів відбувається на тлі дедалі складнішої та небезпечнішої міжнародної ситуації.

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«Можливо, ми наближаємося до вирішального моменту, коли стане зрозуміло, чого здатна досягти Росія, на що готові піти американці та наскільки далеко Китай готовий зайти в посередництві, якщо справа дійде до укладення угоди», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Росія під час майбутнього опалювального сезону може атакувати не лише великі теплоелектростанції, а й котельні.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський вкотре запевнив, що Україна готується до важкої зими, але в разі продовження російських атак на енергетику зробить її болісною і для самого агресора.

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